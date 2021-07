Einbrüche in Kindergarten und Hotel - Zeugen gesucht

Hockenheim. Drei Einbrüche innerhalb einer Nacht in der Heidelberger Straße. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen der Vorfälle, die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag passierten, aufgenommen.

Der oder die Täter verschafften sich durch das Einschlagen von Fenstern unbefugt Zutritt in zwei Kindergärten, wie die Polizei mitteilt. Darin wurden offensichtlich mehrere Büroräume nach Wertsachen durchsucht. In einem der Kindergärten wurde der Einbrecher fündig und entwendete mehrere hundert Euro Bargeld. An beiden Einrichtungen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Auch ein Hotel in derselben Straße stellte in den frühen Morgenstunden eine aufgebrochene Kasse fest. Ob hier die- oder derselbe Täter am Werk waren ist derzeit Ermittlungssache. Neben Sachschaden entstand auch ein Diebstahlsschaden von mehreren hundert Euro Bargeld.

Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges beobachteten oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 06205/28600 an die Beamten zu wenden.