Eine Faszination lebt wieder auf

290 Solopiloten und 16 Seitenwagen-Gespanne aus acht Nationen waren am Start als am Wochenende auf dem Hockenheimring das Mai Pokal Revival der Moto Trophy stattfand. Bei schönem Wetter wurden ab Samstagnachmittag die ersten Motorradrennen ausgetragen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den knappsten Zieleinlauf auf dem 3,692 Kilometer langen badischen Motodrom gab es bei den Youngstern in der Honda Talent Challenge (HTC) im zweiten Lauf am Sonntag. Darin siegte Richard Irmscher aus Lichtenau bei Chemnitz im Fotofinish mit nur 0,048 Sekunden Vorsprung vor seinem Honda-Markenkollegen Ben Wiegner aus Plauen. Der siegreiche Sachse wurde erst am 23. Mai 13 Jahre alt und machte sich damit an seinem ersten Rennwochenende auf einem richtigen Rennmotorrad ein schönes nachträgliches Geburtstagsgeschenk.

Revanche geglückt

Hockenheimring Mai Pokal Revival weckt eine alte Faszination 11 Bilder Mehr erfahren

Im ersten Rennen am Samstag hatte Ben Wiegner noch mit einem knappen Vorsprung von 3,787 Sekunden vor Irmscher gewonnen. Jeweils Dritter in beiden Rennen wurde Thias Wenzel aus Hermansburg in der Nähe von Celle.

Mehr zum Thema Hockenheimring Mai Pokal Revival weckt eine alte Faszination 11 Bilder Mehr erfahren

In der Grand Prix Klasse 125 Kubikzentimeter S2 feierte der Niederländer Jos Schurgers einen Doppelsieg auf seiner Bridgestone-Eigenbau-Rennmaschine. Im zweiten Lauf siegte der 75-Jährige mit nur 0,711 Sekunden vor dem zweifachen deutschen Meister Reiner Scheidhauer aus Saarbrücken auf dessen Seel mit 80 Kubikzentimetern. Jos Schurgers gewann in seiner Karriere den Motorrad-WM-Lauf in der 125-Kubikzentimeter-Klasse 1973 in Spa-Francorchamps in Belgien.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der Viertelliterkategorie (Grand Prix 250 Kubikzentimeter) gelang auch dem gebürtigen Franken Herbert Hauf aus Riegelsberg auf seiner Yamaha TZ 250 ein Doppelsieg vor Bernd Döllinger aus dem hessischen Biblis auf der Bakker-Rotax 250 Kubikzentimeter.

Aus der Region um die Rennstadt ging unter anderem der Walldorfer Bernd Herrmann mit einer Suzuki 500 Kubikzentimeter an den Start. Auch die gebürtige Hamburgerin Valerie Horwege aus Ketsch drehte am Gasgriff ihrer Aprilia 125-Kubikzentimeter-Rennmaschine. In Hockenheim waren zudem viele ehemalige Rennfahrer anwesend, darunter unter anderem Swen Dolenc, Rene Dünki, Günter Höhl, Peter Höss, Lothar John, Walter Koschine, Harald Merkl, Lorenzo Puzo, Franz Rau, Gerhard Singer und Adi Stadler. Prominenteste Gäste waren der zweifache Motorrad-Weltmeister Dieter Braun aus Dielheim, der am Samstag bei der Siegerehrung auch die Pokale überreichte, und Seitenwagen-Weltmeister Werner Schwärzel aus Meissenheim.

Der Veranstalter der Moto Trophy und ehemalige Rennfahrer Manfred John sagte nach der Veranstaltung bedauernd: „Aus sportlicher Sicht war die Veranstaltung in Hockenheim mit sehr spanenden Rennen in Ordnung. Leider war dies aus finanzieller Sicht nicht der Fall, wir hatten nicht genug Teilnehmer und machen als Veranstalter des 90. Geburtstages des Hockenheimrings einen Verlust.“ Genau vor 90 Jahren wurde am 29. Mai 1932 auf dem Hockenheimring das erste Motorradrennen auf dem alten Dreieckskurs vor rund 60 000 Zuschauern ausgetragen.

Die nächste Veranstaltung der Moto Trophy findet bereits in zwei Wochen auf dem Flugplatzkurs in Walldürn im Odenwald vom 10. bis 12. Juni statt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Info: Infos zum Revival unter www.klassik-motorsport.com Weitere Bilder gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de