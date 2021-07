Eine geniale und begeisternde Musikparade

Wie begegnet die Kurpfalz der langsam um sich greifenden Corona-Depression, die trotz aller Lockerungen und entgegen der Suggestion, die Schlagzeilen von urlaubenden Deutschen auslösen mögen, auch diesen Sommer im Griff zu haben scheint? Mit „roude Schuh“, einem glasigen Blick aufs „Doppel-D“ und ganz viel Musik.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am vergangenen Freitagabend konnte man im Kulturzentrum „Pumpwerk“ ein Beispiel für dieses kollektive Schwelgen in Glückshormonen erleben: Die „Ron Prinz Kombo“, die wohl einzige Sekte, die aus einem „Trio mit Frau“ besteht, zog im pandemiebedingt nur überschaubar vollen Garten des Hockenheimer Kultur-Kleinods ihre Show mit „Welthits uff kurpfälzisch“ ab – eine bekannt geniale, begeisternde Musikparade zwischen frivolen Andeutungen und einem in Töne gegossenen „Mir sin vun do“-Gefühl.

Totwitziger Abendfüller

Dreh- und Angelpunkt des nicht nur kurzweiligen, sondern passagenweise totwitzigen Abendfüllers war wie immer eine in hiesige Mundart und Themen übersetzte Hitparade: Elvis Presleys „It’s now or never“ wird zur unverblümten Botschaft an den Gatten („Ach wersch Du nur Oliver Kahn“), der Tammy-Wynette-Kracher „Standy by your man“ als „Steh uff un flenn“ gar zur Generalabrechnung mit dem so genannten „starken Geschlecht“: „Starke Männer hawwe schleschde Aare“.

Das „Café Oriental“ wurde in der heimatlichen Adaptation nicht nur zu einem augenzwinkernden Spiel mit unserer derzeitigen Rassismus-Angst, sondern auch zu einem Streitpunkt unter Musikfreunden, ob denn das zugegeben etwas kitschige Kleinod von Bill Ramsey oder Vico Torriani sei – von keinem der beiden, das Original erschien bereits 1958 als „C’est Ecrit Dans Le Ciel“ vom ägyptischen Bandleader und Komponisten Bob Azzam.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einig war man sich dagegen beim Rudi-Carell-Schlager „Wann wird’s mal wieder richtig Sommer“, der 1975 bereits einen Text des US-amerikanischen Folksängers Steve Goodman adaptierte und der in der Fassung der Ron Prinz Kombo nicht nur zum – angesichts der Hochwasser brandaktuellen – schenkelklopfenden Hilferuf aus den Niederlanden avancierte, sondern auch die feinsinnige Gesellschaftskritik atmete, den die vier Musikgranden zwischen ihre auf den ersten Blick als reine Blödeleien daherkommenden Textzeilen streuen: „Mir suche Campingplätz für Holland“, denn „än Damm zu baue, dofür is zu spät“.

Der Kunstgriff, den die fantastischen Vier um Bandleader und Beatshow-Urgestein Ronald Mummert ein ums andere Mal schaffen ist es, wirklich hochkarätige Musik mit einer ausgelassenen Stimmung zu verbinden.

Dazu hat die Truppe ihre ganze Spielfreude und -kraft auf ihr bandeigenes Epizentrum konzentriert: Ob die zahllosen Gitarren-Soli des kahlköpfige Richard-Burton-Doubles, der satte, ganz entspannte Bass des Neuzugangs Lothar Antoni oder die feixenden Drums von „Doktor“ Alexander Irmler – alles weist auf Anne Geser, die auch diesmal im roten Petticoat unzweifelhaft klanglicher und optischer Kulminationspunkt des Abends war.

Anne Geser mit Stimmgewalt

Die stimmgewaltige „Ulknudel“ ist wie ein Geschenk – für die Band und die Gäste. Sie versteht es nicht nur, den Abend mit charmanter Art, die sowohl in der schlüpfrigen, als auch in der ernsten Rolle gefällt, zu lenken, sie begeistert mit jedem einzelnen Titel: Ob sie Elvis Presleys „In the Ghetto“ (übrigens der einzige Nummer-Eins-Hit des heute so vergötterten „King of Rock‘n’Roll“ in Deutschland) in die Hymne eines Schwerenöters („Isch de Gerd do?“) verwandelt, mit dem Johnny-Cash-Hammer „Ring of Fire“ zur selbstkritischen Lokalpatriotin avanciert („Isch glaab als, isch heb was am Seier: Isch bin verliebt in en Kerls aus Speyer!“) oder mit dem Drifters-Song „Under the Boardwalk“ als „Unner de Boodwann“ ihre samstägliches Kindheits-Wasch-Trauma auslebt – immer ist Anne Geser eine klangliche Wucht und eine atemberaubende Bühnenpräsenz.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Entsprechend hallten die „aerosolfreien Zugabe-Rufe“ lange und mit Erfolg. Die Ron Prinz Kombo hats wieder einmal gezeigt: „Ringsum is net viel los – awwer in Hoggene!“