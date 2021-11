Eine Hälfte des Lebens in Sachsen und die andere in Hockenheim

Heimat und Herkunft sind für Heidegard und Peter Busch nicht notwendigerweise das Gleiche. Während viele Menschen ihre Heimat dort sehen, wo sie geboren und aufgewachsen sind, fühlt sich das seit 55 Jahren verheiratete Paar in viel größeren Kreisen heimisch. „Für mich ist Deutschland Heimat – nicht unbedingt eine Region“, sagt Peter Busch, der 41 seiner 77 Lebensjahre in Sachsen und 36 in der Kurpfalz verbracht hat.

Hockenheim. Er kenne inzwischen so viele verschiedene Menschen und Orte, habe überall Freunde. „Für meinen Mann ist Heimat aber auch Hohenstein-Ernstthal, da hängt er noch dran“, fügt Heidegard Busch hinzu. Deshalb führe er auch den Freundeskreis Hockenheim/Hohenstein-Ernstthal an. Bei ihr ist das Gefühl gar nicht von einem bestimmten Ort abhängig: „Für mich ist Heimat dort, wo meine Familie ist.“ Das ist seit 1985 Hockenheim, wohin die Buschs im Dezember 1985 aus Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) ausreisen durften, könne aber auch gerne eine Stadt in den USA sein, wohin ein Wechsel schon mal im Gespräch stand. Sie habe schon immer rausgewollt aus dem kleinen Dorf, in dem sie geboren wurde, und sei mit ihren Eltern als Kind auch häufig umgezogen.

Dass sie sich in der Kurpfalz längst heimisch fühlen, liege auch daran, dass beide sehr schnell einen Job und Kontakte gefunden haben, ist Peter Busch überzeugt. Als Friseurin habe sie schnell viele Bekanntschaften gemacht, über 20 Jahre war sie im Salon im Hockenheim-Center tätig. Erleichtert habe das Ganze natürlich, dass beide sehr aufgeschlossen auf andere Menschen zugehen können. „Da findet man einfach schneller Kontakt, als wenn man maulfaul ist“, schmunzelt Peter Busch, der gelernte Autoschlosser.

Hockenheim ist für Heidegard und Peter Busch seit 1985 Heimat. © Matthias Mühleisen

Ein Umzug zurück nach Sachsen kommt für die beiden aber bei aller Heimatverbundenheit nicht infrage: „Nach der Wende ist vieles anders geworden. Man merkt, dass viele Menschen dort immer noch unzufrieden sind mit der Entwicklung.“ Früher sei der Zusammenhalt groß gewesen: „In der Not waren wir alle einig“, blickt Heidegard Busch zurück. Jetzt sei jeder sich selbst der Nächste, die Stimmung erlebe sie als „verbissener“ als in der Kurpfalz.

Über die Klischees hinweghelfen

Seinen Einsatz für den Freundeskreis mit der sächsischen Partnerstadt von Hockenheim sieht Peter Busch auch als Beitrag zum besseren Verständnis. Er hat festgestellt, dass viele Leute hierzulande eher in Klischees über den Osten Deutschlands dachten, während sich die DDR-Bürger viel mehr für das interessierten, was in der Bundesrepublik passierte – am Rande der Legalität . . . Die zahlreichen Begegnungen in den vergangenen zehn Jahren sollten zum Abbau von Vorurteilen dienen.

Über den eigenen Tellerrand hinausgeschaut hatte Peter Busch schon früh: Er ist halb Franke, halb Sachse. Sein Vater kam aus der Nähe von Hof, seine Mutter aus Hohenstein-Ernstthal. Bis die DDR die innerdeutsche Grenze dichtmachte, war er regelmäßig in Bayern – zuletzt bis zum 16. August 1961, also drei Tage nach Beginn des Mauerbaus.

Daher sagt er aus Überzeugung: „Heimat ist dort, wo man meine Sprache spricht – unabhängig von den Dialekten – und wo ich mich wohlfühle.“ Wo immer die Familie hinzog, hat sie ein neues Heimatgefühl entwickelt, ohne die Bindung an die alte zu verlieren.

Der Wunsch, von Karl-Marx-Stadt, wo die Buschs mit ihren beiden Kindern durchaus komfortabel in einer 84 Quadratmeter großen neuen Wohnung lebten, in die Bundesrepublik umzuziehen, sei nicht politisch motiviert gewesen. Kontakte mit Heidegard Buschs Brieffreundin hatten ihr schon früh die Ungleichheit zwischen den beiden deutschen Staaten vor Augen geführt. Dass sie sich so vieles, was jenseits der Grenze selbstverständlich war, trotz fleißiger Arbeit und Sparsamkeit nicht kaufen konnte, wollte sie nicht mehr akzeptieren.

Es war ihre Kontaktfreudigkeit, die die beiden im Ungarn-Urlaub mit Familie Zeiler aus Altlußheim und über sie wiederum mit den Hockenheimern Barbara und Helmut Itschner zusammenbrachte. Sie bestärkten und unterstützten die veränderungswillige Familie in ihren Umzugsabsichten. Der Ausreiseantrag wurde nach mehreren Anläufen am 5. Dezember 1985 genehmigt. 24 Stunden später ging’s in die neue Heimat.

