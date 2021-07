Eine halbe Million für den Wiederaufbau

In der Region für die Region – als lokaler Partner bieten die Globus SB-Warenhäuser und Baumärkte seit dem Wochenende in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten schnell und unkompliziert Ersthilfe und greifen Flutopfern und Helfern mit Lebensmitteln, Sachspenden und Einkaufsgutscheinen unter die Arme. Zusätzlich spendet Globus 500 000 Euro, um langfristig den Wiederaufbau von Infrastruktur und Wohnhäusern zu unterstützen.

„Die Folgen der Unwetter in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern haben uns bestürzt und wir können uns kaum vorstellen, welche Nöte die Bewohner aktuell durchmachen. In dieser schweren Situation möchten wir den Menschen deshalb zur Seite stehen, Betroffenen und Helfern“, sagt Matthias Bruch, Sprecher der Geschäftsführung der Globus Holding mit Sitz in St. Wendel. „Die Versorgung in den Hochwassergebieten und die Unterstützung mit Lebensmitteln und Material hat aktuell oberste Priorität.

Mitarbeiter helfen Betroffenen

Bereits seit der vergangenen Woche unterstützen die Warenhäuser und Baumärkte schnell und unbürokratisch die betroffenen Gebiete mit vielen Lebensmittel- und Sachspenden. Die Organisation und Auslieferung größerer Mengen Trinkwasser, Lebensmittel und Reinigungsmittel koordiniert das Globus-Logistikzentrum in Bingen. Im Sinne des „miteinander und füreinander“ engagieren sich Globus-Mitarbeiter für Kolleginnen und Kollegen, deren Wohnungen und Häuser vom Hochwasser zerstört wurden.

„Das Engagement unserer Mitarbeiter beeindruckt uns sehr. Als Gesamtunternehmen möchten wir zusätzlich mit einer Spende in Höhe von 500 000 Euro einen Beitrag leisten, denn mittelfristig wird der Wiederaufbau wichtig, für den finanzielle Mittel benötigt werden“, erläutert Matthias Bruch. Zusätzlich zum Unternehmen wird sich die Globus-Stiftung im Rahmen ihrer Ziele und Aufgaben in den betroffenen Regionen engagieren und prüft aktuell entsprechende Möglichkeiten.

Vor über 190 Jahren von Franz Bruch im saarländischen St. Wendel als Kolonialwarenladen gegründet, führt Matthias Bruch als geschäftsführender Gesellschafter das Familienunternehmen Globus bereits in sechster Generation. Heute betreibt die Globus-Gruppe neben 50 SB-Warenhäusern in Deutschland, einen davon in Hockenheim, 90 Globus-Baumärkte, zwei davon in Luxemburg, und sechs Alpha-Tecc-Elektrofachmärkte sowie 32 Globus Hypermärkte in Tschechien und Russland. zg