102 Meter – so hoch liegt die Stadt Hockenheim, in der auch Lucy Jung lebt. Die Kultur- und Kaufmännische Leiterin der Stadthalle hat es in ihrem Leben (bisher) aus eigener Kraft viel höher geschafft, nämlich bis auf 5416 Meter. 2015 hatte sie auf der Annapurna-Runde in Nepal den Thorong-La Pass überschritten.

Der Pass liegt auf der Route, die Jung mit einer 14-köpfigen Reisegruppe des

...