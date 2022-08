Einen Tag lang steht in Hockenheim Solidarität im Mittelpunkt

Vielfalt, Toleranz und Solidarität sind Werte, für die der SoVD (Sozialverband Deutschland) bereits seit über 100 Jahren einsteht. Dass diese Werte keine Selbstverständlichkeit sind, hat der einstige Kriegsopferverband am eigenen Leib erlebt. „Die Geschichte hat uns gelehrt, dass wir immer wieder aufs Neue für Vielfalt, Toleranz und Solidarität einstehen müssen und dass diese Begriffe erst dann ihren Wert entfalten, wenn wir sie mit Leben füllen. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr den ,Tag des Wir‘ ins Leben gerufen“, erklärt SoVD-Präsident Adolf Bauer.

Der Aktionstag zum Mitmachen findet immer im August statt und lädt dazu ein, einmal ganz bewusst Menschen, die soziale Unsicherheit und Ungerechtigkeit erleben, in den Mittelpunkt zu rücken. „Für uns als SoVD ist der ,Tag des wir‘ ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Inklusion“, so Adolf Bauer.

In diesem Jahr organisierte der SoVD-Landesverband Baden-Württemberg um Geschäftsführerin Heike Sommerauer-Dörzapf gemeinsam mit der Ortsvorsitzenden des Ortsverbandes Schwetzingen-Neulußheim, Ursula Bäuerlein, zum „Tag des Wir“ ein Grillfest im Haus der Lebenshilfe in der Oberen Hauptstraße in Hockenheim. Hierzu wurden die Bewohner samt Betreuern schon vor Wochen mit einem Flyer des SoVD eingeladen.

Wohnhausleiterin Nicole Schell-Meffert berichtete, dass alle Bewohner schon tagelang dem bevorstehenden Fest entgegenfieberten und die Vorfreude riesengroß war. Der SoVD lud an diesem Abend zu leckerem Essen und Trinken und gemütlichem Beisammensein ein, was die Leiterin der Hauswirtschaft Sabine Bauer ebenso erfreute, da sie sich einmal an den „gedeckten Tisch“ setzen konnte. Als Grillmeister fungierte Uwe Dobler. Nach dem Essen nahm jeder Gast eine rote SoVD-Tasche, die mit kleinen Überraschungen und Süßigkeiten gefüllt war, von der Geschäftsführerin des SoVD entgegen.

Dem Fest entgegengefiebert

Die Freude war groß und der Wohnbeirat mit Stephanie Dangalies, Thomas Schmidt und Katharina Zink ließ es sich nicht nehmen, auch die Spender, allen voran Ursula Bäuerlein, den SoVD-Landesvorsitzenden Hartmut Marx mit Ehefrau Brigitte, Margarethe Geiger vom Ortsverband Schwetzingen-Neulußheim sowie Heike Sommerauer-Dörzapf mit selbst gemachter Marmelade, Schokolade und einem von der Lebenshilfe Bad Dürkheim selbst produzierten Wein zu beschenken.

Wenn Ursula Bäuerlein das Lebenshilfe-Haus betritt, wird sie stets mit „großem Hallo“ empfangen. Sie erfreut schon seit Jahren als gute Seele im Wohnhaus die Bewohner zu Ostern, Weihnachten und Geburtstagen und anderen Gelegenheiten mit kleinen individuellen Geschenken. Weiterhin organisiert und unternimmt sie unvergessliche Ausflüge mit den Bewohnern zu Flugtagen und vielem mehr.

Engagement im Ehrenamt

Es ist schön, dass es solch engagierte Ehrenamtliche wie Ursula Bäuerlein gibt, die den Bewohner Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen, stellt Geschäftsführerin Sommerauer-Dörzapf fest.

Das lustige Gruppenfoto, auf dem alle Bewohner samt ihren Betreuern Nadine Tremmel, Philipp Lenhard, Miriam Martindirz und Marcel Langenstein sowie Vertretern des SoVD abgelichtet wurden, war der krönende Abschluss dieser schönen und harmonischen Veranstaltung. hsd