Hockenheim. Nach ersten Polizeiangaben ist es in einem Einfamilienhaus in Hockenheim zu einem Brandausbruch gekommen. Am Sonntag gegen 18.15 Uhr wurde dem Polizeinotruf ein Brandausbruch gemeldet. Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

