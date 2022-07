Einfamilienhaus in Hockenheim brennt - drei Personen verletzt

Hockenheim. Nach ersten Polizeiangaben ist es in einem Einfamilienhaus in Hockenheim zu einem Brandausbruch gekommen. Am Sonntag gegen 18.15 Uhr wurde dem Polizeinotruf ein Brandausbruch gemeldet. Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Allerdings wurden drei Personen bei dem Brand verletzt – zwei Personen aus der Brandwohnung und ein Nachbar, der noch versucht hatte, das Feuer mit einem Pulverlöscher zu löschen.

Wie ein Mitarbeiter vor Ort berichtet, ist das Haus nach dem Feuer unbewohnbar.

