Einmal Gold, einmal Silber

Bei den 28. badischen Behinderten- Meisterschaften im Sportkegeln errangen die sechs Vertreter der DJK Hockenheim eine Gold- und eine Silbermedaille. Die 45 Teilnehmer der fünf badischen Vereine boten in der Weinheimer Heinrich-Jöst-Kegelsporthalle in der Sektion Asphalt Behindertensport auf hohem Niveau.

Gekegelt wurde das Sportprogramm des Deutschen Keglerbundes mit 50 Würfen in die Vollen und 50 Wurf auf Abräumen in der festgeschriebenen Zeit von 40 Minuten. Die Wettbewerbe waren zugleich auch die Qualifikation zu den Deutschen Behinderten-Meisterschaften Mitte Juli in Augsburg. In der Klasse 4-1 (Offene Meisterklasse) der Frauen war Claudia Gastrop mit 409 Kegeln die beste Hockenheimer Sportlerin und gewann souverän die Goldmedaille. In der Klasse 4-2 (Seniorenklasse) sicherte sich Margot Herm mit 384 Holz Silber. Vereinskameradin Ursula Gastrop verpasste mit dem vierten Platz (315 Holz) nur ganz knapp den Gang auf das Podium.

Claudia Gastrop und Margot Herm lösten zudem das Ticket für die Deutschen Meisterschaften.

Bei den Herren in der Klasse 4-1 (Offene Meisterklasse) musste sich Titelverteidiger Stephan Sulski mit 397 Kegeln damit begnügen, am Ende Vierter zu sein. Umso mehr freute er sich, dass er in die badische Auswahlmannschaft berufen wurde und für das Team bei den Deutschen Meisterschaften Mitte Juli in Augsburg im Aufgebot steht. Auch Michael Herm warf als Fünfter 397 Kegel. Einen guten sechsten Platz belegte unterdessen Ralf Sulski mit 356 Holz.

Nach dem Ende der Wettbewerbe fand die mit Spannung erwartete Siegerehrung durch den Turnierleiter und Beauftragten des Badischen Behinderten Sportverbandes Horst Hambrecht statt, die besonders Goldmedaillengewinnerin Claudia Gastrop und Silbermedaillengewinnerin Margot Herm erfreute. „Auch wenn wir in diesem Jahr nicht ganz so erfolgreich waren wie in den Jahren zuvor, hat mein Team alles gegeben und das bestmögliche Ergebnis erzielt“, freute sich der DJK-Behindertensportabteilungsleiter und Betreuer Peter Böhm und bedankte sich für die Unterstützung durch Wolfgang Gastrop und Klaus Brandenburger, die das Team mit ihm betreut hatten. cry