Einsatz für gesünderen Wald

Die Gruppe „Grüne Engel – Für ein sauberes Hockenheim“ der Lokalen Agenda und die Aktionsgemeinschaft Hardtwald haben am Mittwochvormittag zum Kampf gegen die Kermesbeere aufgerufen. Ihr Ruf wurde gehört: Über 25 Aktive jeden Alters aus beiden Gruppierungen trafen sich am Parkplatz in der Continentalstraße auf der Seite des Hockenheimrings.

Innerhalb von zwei Stunden reinigten die „Grünen Engel“ den Bereich rund um das alte Fahrerlager. Sie gingen mit Müllzangen, Beuteln und der bekannten grünen Kluft auf die Suche nach allerlei Unrat, der nicht in den Wald gehört. Die Experten der Aktionsgemeinschaft Hardtwald gruben parallel dazu mit Spaten die Kermesbeeren aus und verhinderten so, dass sie sich weiter ausbreiten. Im Anschluss gab es für die Helferinnen und Helfer einen kleinen Imbiss als Dankeschön.

Eindringling nimmt Licht weg

Auch wenn die Kermesbeeren mit ihren farbenfrohen Früchten sehr hübsch anzusehen sind, dennoch ist sie eine invasive Pflanzenart. Die Staude wächst sehr schnell auf bis zu zwei Meter Höhe und nimmt dadurch anderen Pflanzen im Garten das Licht für das Wachstum. Außerdem sind Kermesbeeren eine beliebte Nahrungsquelle für Vögel, die wiederum die Samen der Pflanze verbreiten. Sie kommt ursprünglich aus Asien und Amerika.

In den heimischen süddeutschen Gebieten wie im Stadtwald Hockenheim verbreitet sich vor allem die nordamerikanische Variante der Kermesbeere. zg