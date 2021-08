Eine feministische Aktionswoche der Grünen-Bundestagskandidatin Nicole Heger fand unter dem Motto „Gleichstellung“ in der vergangenen Woche im hiesigen Wahlkreis statt. Bei mehreren Veranstaltungen diskutierte Heger mit Interessierten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Neben digitalen Terminen zum Thema „Frauen in Familie, Gesellschaft und Politik“ kam Heger in verschiedene Städte, unter anderem auch in die Rennstadt Hockenheim. Dazu waren alle Interessierten zu einem Infostand mit der Kandidatin in Hockenheim eingeladen. Heger und der Ortsverein von Bündnis 90/Die Grünen führten zahlreiche interessante Gespräche am HÖP zum Thema Gleichstellung, ebenso wie zu anderen interessanten Themen der aktuellen Kommunal- und Bundespolitik. Es gab Fragen zur Gender Pay Gap und wie man in Zukunft gleiche Bezahlung sicherstellen könnte. Ebenso wurden Fragen zu flexibler Betreuung, die Frauen die Berufstätigkeit ermöglicht, zu den Schulschließungen während der Pandemie und zu gleichem Gehalt für gleiche Arbeit gestellt. Die Notwendigkeit von Gendersprache und Frauenquoten wurden diskutiert.

Einsatz für Gleichstellung: Elke Dörflinger (v. l.), Johannes Rausch, Larissa Rotter, Oliver Grein, Bundestagskandidatin Nicole Heger und Christian Keller. © Grüne

„Solange es nicht wirklich Parität in Familie, Beruf und Politik gibt, brauchen wir Aktionen wie diese“, war das Fazit von Nicole Heger am Ende der Veranstaltung. Denn nur Maßnahmen zur Angleichung der Lebenssituation von gleichberechtigten heterogenen Bevölkerungsgruppen sorgen für Chancengleichheit. Die interessierten Bürger aus Hockenheim nutzten auch die Gelegenheit, um mit den Anwesenden zu Themen der aktuellen Bundespolitik zu diskutieren, darunter insbesondere Fragen zur Klimapolitik und Flutkatastrophe.

Zum Abschluss der Aktionswoche gab es in Schwetzingen am Samstag ein Quiz mit Fragen zur Gleichstellung, das Passanten zum Raten einlud. „Die große Zahl an Interessierten bei allen Veranstaltungen zeigt, dass beim Thema Gleichstellung noch viel zu tun ist“, resümiert Nicole Heger die Aktionswoche. zg/ed

