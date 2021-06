Einsatz für Sortenvielfalt

Region. Unter dem Motto „SortenReich Streuobstwiese – Wir fördern Vielfalt!“ hat das Land Baden-Württemberg den vierten Streuobstpreis Baden-Württemberg ausgeschrieben. Gewürdigt werden Streuobst-Engagierte, die sich in besonderem Maße für die Förderung der Sortenvielfalt einsetzen. Bewerbungen sind bis zum 30. September möglich.

AdUnit urban-intext1

Bewerben um den Preis können sich privat engagierte Einzelpersonen oder Gruppen, Vereine, Verbände, Kommunen, Unternehmen, Streuobstinitiativen sowie Schulen, Kindertagesstätten und sonstige Bildungseinrichtungen. Bewertet werden unter anderem die Sortenauswahl unter Berücksichtigung von Standortfaktoren, klimatischen Veränderungen sowie Seltenheit und Gesundheitsaspekte der Sorten, kreative und erfolgreiche Verwertungsansätze für die einzelnen Obstsorten und Bildungsmaßnahmen zur Verbreitung von Wissen rund um Sorten.

Neben den Projektbeschreibungen können gerne auch Fotobeiträge eingereicht werden. Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger erfolgt durch eine Expertenjury aus Landwirtschaft und Naturschutz.

Der Preis ist mit insgesamt 3000 Euro dotiert und wird in der Regel an drei Preisträger verliehen. Die Preisverleihung findet im Frühjahr 2022 statt. Interessenten können sich postalisch, per E-Mail oder online bewerben. Mehr dazu unter www.streuobst.landwirtschaft-bw.de zg

AdUnit urban-intext2