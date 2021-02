Hockenheim. Brände, Verkehrsunfälle, Kleinalarme – trotz der Corona-Krise leistete die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim im vergangenen Jahr eine Menge. 261 Einsätze bestritten die Aktiven, die meisten davon unter Corona-Bedingungen. Das sind 88 Einsätze weniger als im Vorjahr. „Diese Abnahme liegt vor allem daran, dass 2020 kaum Dienste auf dem Hockenheimring stattfanden“, sagt Daniel Ernst, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr, und erklärt, dass die Einsatzmannschaft normalerweise rund 100 Veranstaltungen auf dem Ring begleitet. 2020 waren es gerade einmal 18.

Im Dezember brennt es auf dem Gelände einer Müllaufbereitungs-anlage. Die Feuerwehr unterstütze die Kameraden aus Reilingen. © FFW

Von den 47 Bränden, zu denen die Feuerwehrmänner und -frauen ausrückten, bleibt wohl vor allem der Lagerhallenbrand der Müllaufbereitungsanlage im Dezember in Reilingen im Gedächtnis, bei dem die Hockenheimer Wehr unterstützte. Aber auch zwei Gartenhütten, die im Januar 2020 in Flammen standen, und ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 6 im Juli hielten die Einsatzkräfte in Atem. „Im September sind wir gleich zweimal zu umfangreichen Einsatzstellen gerufen worden: Einmal war im Talhaus Säure ausgelaufen und einmal ein LKW-Fahrer auf der A61 im Führerhaus eingeklemmt“, berichtet der Pressesprecher von zwei ungewöhnlichen Einsätzen. Als Stützpunktfeuerwehr halfen die Ehrenamtlichen aus Hockenheim außerdem bei dem Dachstuhlbrand des Johannes-Kindergartens in Neulußheim.

143-mal wurden die Retter zur Hilfeleistung gerufen, 47 Einsätze stellten sich im vergangenen Jahr als Fehlalarm heraus. „Fehlalarme werden zum einen von Brandmeldeanlagen in Industriebetrieben oder auch von privaten Rauchwarnmeldern ausgelöst“, meint Ernst. Die Brandmeldeanlagen lösten entweder wegen eines technischen Defektes oder beispielsweise wegen Bauarbeiten aus. Vor Ort sei es dann die Aufgabe der Einsatzkräfte herauszufinden, warum die Anlage Alarm geschlagen hat.

Schutzkleidung in Fahrzeugen

Ein Blick auf die Statistik der Einsätze verrät auch die Anzahl der geretteten, verletzten und getöteten Personen: Die Feuerwehrangehörigen retteten insgesamt 26 Menschen, 46 Personen verletzten sich und sieben verstarben. Zudem zogen sich zwei Feuerwehrangehörige bei Einsätzen Verletzungen zu.

Die Corona-Krise beeinflusst die Feuerwehr sehr – ein Infizierter in der Wehr kann fatale Folgen haben. „Zum einen geht es uns um den Schutz des Einzelnen, zum anderen aber auch um die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft. Kommt ein Erkrankter zum Einsatz, weil er vielleicht noch gar nicht weiß, dass er Corona hat, muss im Anschluss der Großteil der Mannschaft in Quarantäne. Die Folge sind Personalengpässe“, macht der Feuerwehrmann auf den Ernst der Lage aufmerksam. Deshalb sind die Ehrenamtlichen besonders vorsichtig und setzen unmittelbar nach dem Betreten des Gerätehauses eine Mund-Nase-Maske auf. Auf den Fahrzeugen ist weitere Schutzkleidung verlastet, die vor allem dann zum Einsatz kommt, wenn bei einem Patienten Verdacht auf Covid-19 besteht. „Das ist bei uns schon einige Male vorgekommen. In solchen Fällen tragen wir zur Sicherheit immer eine FFP2-Maske“, erzählt Daniel Ernst. Für Einsätze in Alten- und Pflegeheimen habe das Kommando außerdem besondere Regeln aufgestellt. So werde dort von vornerein ebenfalls von allen eine FFP2-Maske getragen und zur Erkundung betrete lediglich der Fahrzeugführer des ersten Löschfahrzeugs das Gebäude. So solle vermieden werden, dass zu viel Feuerwehr-Personal in Kontakt mit Bewohnern und Pflegern komme.

„Wir haben im Gerätehaus extra Bereiche eingerichtet, in denen sich die Kameraden in Bereitschaft aufhalten. Nach den Einsätzen werden alle Kontaktflächen in den Fahrzeugen direkt desinfiziert und die Einsatzmannschaft verlässt schnellstmöglich die Feuerwehr“, erklärt Ernst das Hygienekonzept.

Ein weiterer Faktor, der das Feuerwehrleben stark beeinflusste und auch immer noch beeinflusst, ist der Übungsausfall wegen der Pandemie. „Von März bis August fielen alle unsere Veranstaltungen aus. Im Herbst starteten wir in Kleingruppen mit einem Hygienekonzept wieder mit dem Übungsbetrieb“, sagt Ernst. Doch dann kam die zweite Welle und seitdem liegt jeglicher Kontakt außerhalb des Nötigen auf Eis. Wann die Kameraden wieder gemeinsam für den Ernstfall üben können, weiß aktuell noch niemand. „Wir stehen in ständigem Austausch mit dem Kreisfeuerwehr-Verband sowie den anderen Feuerwehren im Kreis und richten uns nach den Empfehlungen des Kreisbrandmeisters.“

Was die Ausbildung der Feuerwehrangehörigen angehe, so hätten zwei Mitglieder im vergangenen Jahr die Grundausbildung besucht. Corona-bedingt war dieser „Truppmann Teil 1“-Lehrgang auf zwei Teile im Frühjahr und Herbst aufgeteilt. Inwiefern einige Ausbildungen auch online absolviert werden könnten, das werde die Zukunft zeigen. „Unsere Planung für dieses Jahr haben wir Anfang Januar bereits online besprochen“, gibt der Pressesprecher ein Beispiel. Auf digitalem Wege habe sich auch die Jugendfeuerwehr bereits einige Male getroffen. Zur Weihnachtszeit haben die Leiter für ihre Jugendlichen einen Adventskalender bestehend aus kleinen Lernvideos vorbereitet und auch ein kleines Seilstück zum Üben von wichtigen Knoten bekamen die 19 Jungen und Mädchen nach Hause gebracht. Die 32 Mitglieder der Altersmannschaft, die aufgrund ihres Alters vollständig der Risikogruppe angehört, stehen ebenfalls miteinander in Kontakt.

Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim besteht aktuell aus 93 Aktiven, die bis heute in diesem Jahr acht Einsätze bestritten haben. Viele weitere werden in der Zukunft folgen und die Einsatzmannschaft ist bereit, weiterhin auch unter Corona-Bedingungen jeder Zeit in Notfällen zu helfen.