Einsparmaßnahmen einleiten

Noch bis Freitag, 31. Januar, hilft die Stadtverwaltung Hockenheim in Kooperation mit der AVR Energie GmbH allen privaten und gewerblichen Hauseigentümern und -besitzern, ihr Gebäude energetisch zu ertüchtigen und dabei auch noch bares Geld zu sparen. Sie bietet für die ersten 100 Antragsteller erneut ein vergünstigtes Thermografie-Paket für „Häusle“-Inhaber an. Es ist dank eines Zuschusses für 79 Euro (Normalpreis: 129 Euro brutto) vergünstigt erhältlich. Dies teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Nach erfolgter Zusage erstellt die AVR Energie GmbH für die Hauseigentümer und -besitzer sechs Thermografie-Bilder von dem Gebäude. Unter Thermografie versteht man Fotoaufnahmen eines Hauses im für das menschliche Auge nicht sichtbaren Infrarotbereich. Dadurch lassen sich Wärmebrücken und -verluste, undichte Fenster und Türen sowie Leckagen entdecken. Die Ursachen für Schimmelbildung können festgestellt werden.

Sechs Infrarotaufnahmen

Neben den Infrarotaufnahmen (mindestens sechs) enthält das Thermografie-Paket auch einen aussagekräftigen Ergebnisbericht, auf dessen Grundlage der private und gewerbliche Eigentümer anschließend gezielte und konkrete Energiesparmaßnahmen einleiten kann. Durch die Sanierungsmaßnahmen können so CO2-Emissionen verringert und ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden.

Interessenten erhalten das Antragsformular für das Thermografie-Paket auf der Internetseite der Stadt Hockenheim unter http://www.hockenheim.de. Dort ist das Formular unter den Bereichen Leben – Bauen und Wohnen – Thermografie-Paket“ zu finden. Oder über den Direktlink https://www.hockenheim.de/startseite/leben/thermografie-paket. html. Auf der Internetseite lassen sich auch weitere Informationen rund um das Angebot zum Thermografie-Paket finden. zg

