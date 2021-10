Einsteiger kämpfen um Pole-Position

Hockenheim. Um Anfängern, sogenannten Rookies, den Einstieg in Modellautorennen zu erleichtern, wurde die DSC Light gegründet, eine Rennserie, in der Slotcars nach dem Prinzip der bekannten Carrera-Bahnen gefahren werden. Im Renncenter stand nun ein solcher Wettbewerb für Einsteiger an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Gefahren wird mit herkömmlichen Carrera-Karosserien mit Chassis von Plafit, die bei vielen Slottern noch in der Bastelkiste vorhanden sind“, erklären die Verantwortlichen des Centers. Der Aufbau der Fahrzeuge wurde von erfahrenen Mitgliedern des Renncenters unterstützt, damit den Einsteigern auch entsprechender Fahrspaß garantiert war.

Das Fahrerlager füllte sich schon zwei Stunden vor Rennstart, um die letzten Testrunden zu drehen und die Fahrzeuge bei der Abnahme vorzustellen. Mit einem Einzelzeitfahren begann der Wettbewerb, in dem jeder Teilnehmer acht Runden so schnell wie möglich zu absolvieren hatte. Hier verwies Peter Ries Chris Sass und Rolf Kruger auf die Plätze.

Dem Einzelzeitfahren folgte der Shoot-out, in dem die Modelllenker eine Minute auf jeder Spur fahren mussten. Wer aus der Spur fliegt, scheidet aus, sodass auch sicherer und zurückhaltendere Fahrer ein gutes Ergebnis erzielen können, da aggressivere Kontrahenten nach einem Abflug von der Bahn nicht gewertet werden. Rolf Kruger bewies in dieser Kategorie die besten Fahrkünste und platzierte sich vor Peter Ries und Rüd Gigl.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im letzten Rennen des Tages nahmen die Fahrer den sechsspurigen und 52 Meter langen Kurpfalzring für eine komplette halbe Stunde unter die Räder – ganze fünf Minuten pro Spur. Jetzt wurden die Fahrzeuge bei einem Abflug schnell wieder in die Spur gesetzt, um am Ende der 300 Sekunden möglichst viele Runden absolviert zu haben. 157,34 Runden lang drückte Peter Ries diesem Lauf seinen Stempel auf, gefolgt von Rolf Kruger und Jürgen Hirschfeld.

Auf den hinteren Plätzen wurde hart um die Positionen gekämpft, so befanden sich Conny Werner, Andreas Wolf und Rüd Gigl am Ende innerhalb einer Runde, wobei sich Werner mit lediglich 14 beziehungsweise 44 Teilstrichen Vorsprung gegen ihre männlichen Mitstreiter durchsetzte.

Rennleiter Jörg Bensemann zog am Ende des Abends ein positives Fazit. „Alles in allem ein vergnüglicher Rennabend“, bilanzierte er zufrieden und lädt Interessierte ein, selbst einmal zu fahren. Die Mitglieder des Renncenters treffen sich regelmäßig mittwochabends an der Strecke und stehen Einsteigern mit Rat und Tat zur Seite. zg