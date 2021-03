Hockenheim. Samstagnachmittag bei strahlend blauem Himmel – eigentlich nicht die ideale Zeit für eine Online-Konferenz. Und dennoch fanden sich gut 20 Teilnehmer zur Veranstaltung „E-Auto für Einsteiger“ des Vereins Solardrom ein. Entsprechend erfreut zeigte sich Vorsitzender Michael Schöllkopf, der eingangs auf die Wurzeln des Vereins – nämlich die Lokale Agenda 21 – verwies.

Im Jahr 2020 wurden 194 200 Pkw mit reinem Elektroantrieb neu zugelassen – so viel wie nie zuvor. Zusammen mit den Hybridfahrzeugen machte im Januar 2021 der Anteil der alternativen Antriebe bereits fast 37 Prozent der Neuzulassungen aus.

Lautloses Schnurren

Von seinen ersten Erfahrungen berichtete E-Auto-Fahrer Markus Fuchs. Begonnen hatte alles beim „e4 Testival“ 2018 auf dem Hockenheimring, als er gleich mehrere Elektrofahrzeuge Probe fahren konnte. Das erste Mal ist ihm auch heute noch in guter Erinnerung: „Ich suchte vergeblich den Zündschlüssel um den Motor anzulassen, bis mir der Beifahrer sagte, dass der Wagen bereits laufe“, so Fuchs.

Eine Schlüsselerfahrung, denn bei einem Elektrofahrzeug hört man außer dem Fahrgeräusch fast nichts. Fuchs: „Ich genieße diese Ruhe, gerade im Stadtverkehr“.

Ausschlaggebend für den Kauf eines Elektrofahrzeugs im Sommer 2020 seien die Förderung der Bundesregierung (6100 Euro) und die Senkung der Mehrwertsteuer gewesen. Die Erfahrungen zeigten ihm, dass das E-Auto ein gleichwertiges Fahrzeug sei, insbesondere als Stadtauto oder als Zweitauto. „Es fährt mich zuverlässig von einem Ort zum anderen“, berichtet Fuchs von seinen Eindrücken.

Der Sprecher der Agendagruppe Elektromobilität Martin Trinler übernahm den zweiten Teil des Vortrags und freute sich sichtlich über die stetig steigenden Zulassungszahlen: „Es ist ein deutliches Zeichen, dass elektrisch Fahren Spaß macht“.

Klar nahm er Stellung zu den Leistungen der Elektrofahrzeuge: „Die Akkus sind heute recht ausgewachsen, so dass man eine gewisse Strecke zurücklegen kann“. So können selbst kleine Modelle inzwischen 250 bis 300 Kilometer zurücklegen. Aufgeladen würden die Fahrzeuge entweder über eine Wallbox auf dem eigenen Grundstück, was in rund 85 Prozent der Fälle sei. Zwischen 400 und 2500 Euro koste eine Wallbox, für die es 900 Euro Zuschuss vom Staat gebe.

Die restlichen 15 Prozent der Aufladungen würden über Ladesäulen auf öffentlichen Parkplätzen, beispielsweise der Stadtwerke (Zehntscheunenplatz, Gauß-Gymnasium, Rathaus, Aquadrom) sowie auf Raststätten oder Einkaufszentren vorgenommen. „Ein kleines Fahrzeug ist in gut zweieinhalb Stunden aufgeladen, bei einem größeren Fahrzeug erfolgt die Aufladung über Nacht“, so Trinler, der seit 2015 ein Elektrofahrzeug als Erstfahrzeug fährt.

Mit Photovoltaik gekoppelt

Sozusagen als das „Tüpfelchen auf dem i“ stellte Trinler seine Photovoltaikanlage vor, mit der gleichzeitig das Elektrofahrzeug aufgeladen wird. Eindeutig sein Ratschlag an jeden, der eine solche Komplettlösung anstrebe: „Es lohnt sich, aber es kann sehr schnell sehr kompliziert werden. Lassen Sie Sich von einem Fachhandwerker beraten“.

In der von Michael Schöllkopf moderierten Diskussionsrunde berichteten weitere Fahrer von Elektrofahrzeugen ihre Eindrücke und Erfahrungen. Zum Abschluss verwies Schöllkopf auf die Vereins-Homepage (www. Solardrom.info) und die Möglichkeit, sich für einen Newsletter anzumelden, um monatlich zu allen Veranstaltungen des Vereins eingeladen zu werden. zg