Elf Gottesdienste zur Kommunion

Hockenheim/Reilingen. Die Erstkommunion in der katholischen Kirche findet traditionell am ersten Sonntag nach Ostern statt – dem „Weißen Sonntag“. Die Kommunion ist eines der Sakramente.

AdUnit urban-intext1

Die Corona-Pandemie führte auch in der Seelsorgeeinheit Hockenheim zu Verschiebungen: Die Mädchen und Jungen aus Hockenheim und Reilingen haben an den vergangenen drei Wochenenden im Juni in Kleingruppen ihre Erstkommunion gefeiert. Die Namen der Kinder sind je Gruppe in alphabetischer Reihenfolge unter den Bildern angegeben. vas