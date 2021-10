Elfjährige Maike Gumbel ist Goldgewinnerin

Hockenheim. Warum nicht einmal etwas Neues probieren, auch wenn es anstrengend ist? Vielleicht hat man sogar Spaß dabei? So dachten auch neun Sportler der Leichtathletikabteilung des HSV Hockenheim, als sie sich auf dem Sportplatz des Vereins trafen. Auf dem Programm stand der sogenannte Internationale Fünfkampf. Dieser stellt einen Ausschnitt aus dem Programm des Zehnkampfs dar.

Bei den Männern unter 20 Jahren und den Frauen standen die Disziplinen 100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung und ein Mittelstreckenlauf über 400 beziehungsweise 800 Meter auf dem Programm. Männer über 20 Jahre – urlaubsbedingt nur vertreten durch Tobias Haak – mussten sich über 200 Meter, im Weitsprung, Speer- und Diskuswerfen sowie den abschließenden 1500-Meter-Lauf in fünf Disziplinen an einem Tag beweisen.

Als der Wettkampf nach vier Stunden beendet war, konnten sich einige Teilnehmer über persönliche Bestleistungen freuen, aber vor allem auch darüber, dass der innere Schweinehund überwunden worden war.

Am besten absolvierte die elfjährige Maike Gumbel den Wettkampf und kann sich über das Mehrkampfabzeichen in Gold freuen. Bei den Erwachsenen waren Jonas Bierlein und Gabi Karch jeweils die besten Athleten. „Dass alle Teilnehmer mindestens das bronzene Mehrkampfabzeichen erringen konnten, ist ein Zeichen des guten Fitnessstands“, so die Verantwortlichen der Leichtathletikabteilung.

Sieg in Sonderwertung

Bei einem zeitgleich vom Sportkreis Mannheim organisierten virtuellen Lauf machten sich außerdem zwei Läufer des HSV auf die Strecke von mindestens fünf Kilometern. Damit schaffte es die Abteilung auf den dritten Platz der Gesamtwertung. In der Sonderwertung der meisten Teilnehmer über 65 Jahre erreichte der Hockenheimer Verein sogar den ersten Platz. zg/th