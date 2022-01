Elisabeth Pähtz wird als erste Großmeisterin ausgezeichnet

Hockenheim. Die Internationale Meisterin im Schach Elisabeth Pähtz ist Mitglied der Karpow-Schachakademie Rhein-Neckar, führt den Titel Damen Großmeister (WGM) und repräsentiert die Metropolregion Rhein-Neckar und Baden seit Jahren in vielfältiger Weise. Die in Erfurt geborene beste deutsche Schachspielerin wurde bereits im Jahr 2002 Jugendweltmeisterin und 2005 Juniorenweltmeisterin. Sie gehört zu den besten 20 Frauen der Welt. Nun will die Karpow-Schachakademie sie auszeichnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Akademie.

Nachdem Elisabeth Pähtz Ende 2021 in Riga ihre letzte Norm errungen hat, wartet sie auf die Verleihung des Titels Großmeister des Weltschachbunds FIDE. Sie ist die erste Frau in Deutschland, die diesen Titel errungen hat. Nachdem Pähtz vom Präsidenten des Badischen Schachverbandes Professor Dr. Uwe Pfenning bereits 2018 zur „Botschafterin des Badischen Schachverbandes“ ernannt wurde, gerät sie durch ihre jüngsten Erfolge einmal mehr in die Schlagzeilen. Ihre Erfolge und ihren Werdegang erläuterte sie den deutschen Fernsehzuschauern zuletzt in der WDR-Talkshow Ende 2021.

Elisabeth Pähtz kehrt für die Ehrung nach Hockenheim zurück. © Schachakademie

Auf Basis dieser Erfolge plant der Badische Schachverband in Kooperation mit der Karpow-Schachakademie Rhein-Neckar ein Schach-Großereignis in der Metropolregion Rhein-Neckar im Frühjahr 2022. Neben der Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Hockenheim ist die Titelverleihung GM durch Schachlegende Anatoli Karpow im Stadthallenrestaurant „Rondeau“ geplant. Bei der Veranstaltung soll der Deutsche Schachbund vertreten sein und Grüße übermitteln. Der Hockenheimer Großmeister Rainer Buhmann spricht im Namen ihrer ehemaligen Teammitglieder Glückwünsche aus.

Termin steht noch nicht fest

Neben zahlreichen Ehrengästen nehmen das Präsidium des Badischen Schachverbandes und der Vorstand der Karpow-Schachakademie an der Verleihung teil. Ein Termin steht noch nicht fest.

Im Rahmenprogramm gibt GM Elisabeth Pähtz eine Simultanvorstellung im Racket Center Nußloch, um den Förderern der Akademie mit Dr. h.c. Manfred Lautenschläger, Dr. Matthias Zimmermann sowie der Sparkasse Heidelberg ihren Dank für die Unterstützung zu übermitteln. Einmal mehr wird Manfred Lautenschläger seinen Freund Anatoli Karpow begrüßen, den er 1995 als Weltmeister dort kennenlernte.

Bei der Gelegenheit wollen die Organisatoren die aktuellen Pläne der Akademie bekanntgeben, nachdem diese Corona-bedingt zur Passivität gezwungen war. Im Mittelpunkt soll zunächst das Corona-unabhängige Online-Training der Großmeister David Baramidze, Rainer Buhmann und Elisabeth Pähtz stehen. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen die Schachferiencamps wieder aktiviert werden sowie Seminare im Racket Center Nußloch. zg

Info: Anmeldung zur Simultanvorstellung (Gebühr: 50 Euro) per E-Mail an dieter-auer1@gmx.de