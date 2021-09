Elternbeirat sucht Standbetreiber

Hockenheim. Seit mehr als einem Jahr ist die Lamellenhalle des Park-Kindergartens außerhalb des Kindergartengeschehens verwaist. Der Elternbeirat der Einrichtung möchte das jetzt ändern und plant dafür am Samstag, 2. Oktober, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr einen Flohmarkt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Interessierte, die einen Flohmarktstand besetzen möchten, können sich vom 13. September bis zum 1. Oktober bei Andrea Wörner per E-Mail an die Adresse parkkindergarten.flohmarkt@gmx.de anmelden. Die Kosten für einen Stand betragen acht Euro, die am Veranstaltungstag bar gezahlt werden können. Falls es zulässig ist, wird an diesem Tag auch ein vielfältiges Kuchenbuffet angeboten, wobei pandemiebedingt voraussichtlich nur eine Mitnahme nach Hause möglich sein wird.

„Der Flohmarkt kann natürlich nur stattfinden, wenn das Infektionsgeschehen und die zu diesem Zeitpunkt gültige Corona-Verordnung die Durchführung zulassen“, teilen die Organisatoren mit. zg