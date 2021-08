Endlich wieder Kultur: Weichen auf buntes Spätjahr gestellt

Hockenheim. Endlich wieder Kultur: Das Team der Stadthalle freut sich nach eineinhalb Jahren kultureller Zwangspause auf gute Unterhaltung in Herbst und Winter mit vielen Künstler und Ensembles, die endlich wieder auf der Bühne stehen dürfen und wollen. Für Kinder bringt das Programm ein Wiedersehen mit alten Bekannten wie dem Kikeriki Theater und dem Fünf-Freunde-Ensemble.

Den Anfang im großen Saal macht Pe Werner, die am Freitag, 24. September, um 20 Uhr ihr „Best of“ vorstellt: „Von A nach Pe – Songs & Satire“ präsentiert. Dabei spinnt die Singer/Songwriterin mit ihrem kongenialen Begleiter Peter Grabinger am Flügel ihre ebenso kabarettistischen wie poetischen Texte und Melodien mit „Seelenfederleichtigkeit“ zu Gold. Zum 30. Bühnen- und 25. Plattenjubiläum nimmt Pe Werner ihre Zuhörer mit auf eine ganz persönliche Reise, auf der das „Weibsbild“ aus Köln ein „Kribbeln im Bauch“ erzeugt.

Die Kaiserin der Vielseitigkeit, Sissi Perlinger – Kabarettistin, Entertainerin, ernste Schauspielerin und Bühnenschamanin – kitzelt die Glückssynapsen am Mittwoch, 29. September, um 20 Uhr mit ihrer Bühnenshow „Worum es wirklich geht“. Das musikalische Ein-Frau-Orchester mit virtuoser Dreieinhalb-Oktaven-Stimme untermalt ihre poetischen Texte mit einer geballten Ladung grooviger Rhythmen.

Sissi Perlinger gibt tiefgründige, hochphilosophische, urkomische und politisch ordentlich unkorrekte Anregungen, sich über den wahren Sinn des Lebens Gedanken zu machen. Sie schmeißt mit Weis- und Wahrheiten derart rasant um sich, dass man vor lauter Lachen ganz vergisst, dass es sich um eben solche handelt.

Von hintergründig bis derb

Mundstuhl präsentieren am Dienstag, 12. Oktober, um 20 Uhr zum zweiten Mal ihr Programm „Flamongos“. Lars Niedereichholz und Ande Werner gelten seit über 20 Jahren als erfolgreichster und wandelbarster Comedy-Doppelpack Deutschlands. Mit ihrer unverwechselbaren Gratwanderung zwischen Nonsens, hintergründigen Wortgefechten, derben Späßen und politischen Inkorrektheiten halten sie der Gesellschaft einen irrwitzigen Zerrspiegel vors bierselige Antlitz. Mit von der Partie sind die schillerndsten „Flamongos“ der Republik wie Peggy und Sandy aus dem ostdeutschen Plattenbau oder Dragan und Alder, die Erfinder der Kanakcomedy.

Das nach Veranstalterangaben erfolgreichste Magic-Ensemble Deutschlands präsentiert mit „Die Magier 3.0!“ am Donnerstag, 21. Oktober, um 20 Uhr ihre dritte Bühnenshow. Die magischen Akteure binden das Publikum aktiv in die Show ein für unglaubliche und atemberaubende Momente. Zauberkunst, Comedy und Improvisation treffen aufeinander und sorgen für eine Bühnenshow so nah und intim wie keine andere.

„Ritter Rost und das Gespenst –das Kindermusical“ bezaubert am Sonntag, 24. Oktober, um 15 Uhr Ritter-Rost-Fans von vier bis 94 Jahren. Ein obdachloses Gespenst erscheint auf der eisernen Burg von Ritter Rost und veranstaltet zusammen mit Koks, dem Hausdrachen, eine Gespenstershow. König Bleifuß der Verbogene ist davon hoch begeistert und lädt Ritter Rost und alle Gäste zum königlichen Ritterturnier. Ob der im siebten Jahr endlich einmal gewinnt?

Mit ansteckender Energie und Lebensfreude lässt Bill Mockridge am Mittwoch, 27. Oktober, um 20 Uhr seinen Jungbrunnen sprudeln und zeigt, wie man es schafft, im Kopf jung und frisch zu bleiben. Es gibt eine neue Generation, deren Motto lautet: „Schlau, stark und sexy mit siebzig!“ Sie hat erkannt: „Je oller, je doller“, je älter man wird, desto freier und verrückter wird man. In den vergangenen 20 Jahren hat der Schauspieler und Kabarettist Mockridge in Bühnenprogrammen und Büchern die Thematiken des Alterns humorvoll beleuchtet. Nun präsentiert er in „Je oller, je doller“ augenzwinkernd die ultimative humorvolle Quintessenz seiner Forschungen.

Schöne Mannheims feiern

Die Schönen Mannheims feiern zehn Jahre Bühnenpräsenz mit der Jubiläumsshow „Das Schönste der Schönen“ – eine erfrischende Mischung aus exzellentem Gesang, temperamentvoller Bühnenshow, bissiger Comedy und guter Musik am Samstag, 6. November, um 20 Uhr. Die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back sowie Operndiva Smaida Platais mit der Meisterin der hochgezogenen Augenbraue Stefanie Titus am Klavier geben sich virtuos, einfühlsam und nervenstark.

Das Kikeriki-Theater steht für Frohsinn, Leichtsinn und Unsinn, aber niemals für das Sinnlose. Es gastiert am Mittwoch, 11. November, um 20 Uhr mit dem Stück „Siegfrieds Nibelungenentzündung“. Das Theater bietet mit Vorliebe die Tücken des Alltags und menschliche Schwächen mal schwer, mal leicht verdaulich dar. Zum eigenwilligen Kikeriki-Stil gehört aber auch ein liebevoll ironischer Umgang mit der Mund- und Lebensart der Hessen. Die Mitarbeiter verfassen alle Stücke, bauen die Puppen, fertigen die Ausstattung, komponieren, inszenieren und spielen.

Die Kinder dürfen sich endlich wieder auf ihr Weihnachtstheaterstück freuen. Mit „Fünf Freunde auf neuen Abenteuern – Happy Christmas, Five!“ gastiert das Theater auf Tour am Dienstag, 14. Dezember, um 16 Uhr. Die fünf Freunde erwarten zunächst langweilige Weihnachtsferien im Felsenhaus am Meer – zumal es draußen stürmt und schneit. Doch dann entdecken sie eine alte Schriftrolle mit geheimnisvollen Zeichen und ein aufregendes Weihnachtsabenteuer beginnt. Das weltberühmte Quintett Julian, Dick, Anne und George (die eigentlich Georgina heißt) sowie Timmy, der Hund, schlittern von einem Abenteuer ins nächste.

Jahreswechsel mit „Chako“

Zum Jahresabschluss präsentiert Christian „Chako“ Habekost ein Special: Das „WoiNachtsFeierWerk“ geht am Donnerstag, 30. Dezember, um 20 Uhr über die Bühne und welchen schöneren Anlass, mit den Fans zu feiern gibt, kann es schon geben als das Fest der Liebe und den Übergang in ein neues, besseres Jahr?

„Chako“ zündet eine besondere Pointenmischung mit den besten Nummern seiner legendären Weihnachtsprogramme, die er mit „comedyantischen“ Einsichten der vergangenen Monate verbindet. Ein weihnachtliches „Feierwerk“ für zwischenmenschliches „Zammesoi“ und Lachkultur, ein Babbelfeuerwerk der Extraklasse.

Alle Veranstaltungen werden nach der zum jeweiligen Termin geltenden Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg durchgeführt. Die 3G-Regel muss beachtet werden, ein Impf-, Genesungs- oder Testnachweis ist mitzubringen. zg/lj

Info: Karten für die Veranstaltungen gibt es beim Kartenvorverkauf der Stadthalle, Telefon 06205/ 2 11 90, E-Mail: kartenvorverkauf@stadthalle-hockenheim.de. Weitere Informationen unter www.stadthalle-hockenheim.de