Endlich wieder Kurse und Freizeitangebote im Hockenheimer Pumpwerk

Hockenheim. So lange am Stück wie seit Mitte Dezember war es wohl nie so still im Pumpwerk. Die Kultur ist schon seit März 2020 in der Corona-bedingten Zwangspause, doch auch das Kinder- und Jugendbüro hat seit Beginn des zweiten „harten“ Lockdowns kein Angebot mehr vor Ort machen dürfen - und damit fast doppelt so lang wie in der ersten Schließphase im Frühjahr 2020. Im Gespräch berichtet die Leiterin des Kinder- und Jugendbüros, Nina Unglenk-Baumann (Bild), wie das Team die Zeit erlebt hat und wie es nun nach den Lockerungen weitergeht.

Hätten Sie damit gerechnet, dass die Pause nach der Weihnachtswerkstatt so lange dauern würde?

Nina Unglenk-Baumann: Normalerweise haben wir um Fasching herum ohnehin eine kleine Pause von drei, vier Wochen, um das neue Programm zu planen und vorzubereiten. Die wurde dann etwas länger . . . Wir hatten gehofft, dass wir zu Ostern öffnen können und mit dem Fachbereich der Stadtverwaltung abgesprochen, dass wir mit den Osterferien starten. Wir hatten das Programm vorbereitet, die Anmeldemöglichkeit online gestellt und wollten dann von Woche zu Woche schauen, ob es stattfinden kann. Die Angebote waren innerhalb eines Tages komplett ausgebucht - wahrscheinlich hatten alle Eltern schon darauf gewartet.

Nur loslegen konnten Sie nicht . . .

Unglenk-Baumann: Wir haben es von Woche zu Woche nach hinten verschoben. Die Bastelangebote zu Ostern haben wir wieder in Tüten gepackt, damit es die Eltern abholen konnten, bei einfacheren Sachen funktioniert das ganz gut. Töpfern und Holzwerkstatt wollten wir den Eltern lieber nicht zumuten (schmunzelt).

Aber nun stehen Sie endlich in den Startlöchern?

Unglenk-Baumann: Die Waldwoche in den Pfingstferien findet statt. Ab Montag, 31. Mai, darf es wieder losgehen. Es kamen genaue Angaben, wie viele Kinder teilnehmen dürfen bei Innen- und Außenveranstaltungen ab welcher Inzidenz. Im vergangenen Jahr lag der Fokus eher auf Teilnehmerzahlen und Abstand, nun wurde ein ganzer Katalog erstellt, bei welcher Inzidenz welche Möglichkeiten bestehen. So müsse nicht immer neue Verordnungen erlassen werden und man kann flexibel reagieren. Wir haben uns mit dem Fachbereich darauf geeinigt, das Ferienangebot ohne Tests zu gestalten - die Kinder sind genug getestet, wir halten lieber die Anzahl niedriger. Es können 14 Kinder teilnehmen, die Gesamtzahl ohne Tests ist auf 18 Personen beschränkt.

Es sieht ja aktuell so aus, als sei mit weiteren Lockerungen zu rechnen.

Unglenk-Baumann: Deshalb haben wir für den Sommer wieder größer mit zwei Gruppen kalkuliert, die sich indoor und outdoor abwechseln. Nach den Pfingstferien läuft unser Kursprogramm an mit Kunst- und Nähworkshop und den Treffs. Wir haben bis Ende Juni geplant und werden vielleicht im Juli noch einiges nachholen, was im Mai noch ausfallen musste.

Und dafür sind die Plätze auch bereits vergeben, weil die Kinder und Jugendlichen die ganze Zeit schon angemeldet werden konnten?

Unglenk-Baumann: Genau. Wenn wir die Nachholkurse terminieren, schreiben wir die Eltern an und fragen, ob sie zu diesen Daten auch können und möchten, dann werden sie eingeteilt.

Welche Angebote müssen vorerst noch pausieren?

Unglenk-Baumann: Die beliebten Kindergeburtstage, wir hoffen, dass sie auch bald wieder erlaubt sind. Wir verbinden sie ja immer mit einem pädagogischen Angebot, auch wenn der Vergnügungsfaktor nicht zu kurz kommen soll. Wenn die Inzidenzen weiter sinken, sind die Aussichten gut. Geklärt werden muss beispielsweise noch, wie wir das mit dem mitgebrachten Essen handhaben können.

Haben Sie in den vergangenen fünf Monaten den Kontakt zu den Kindern halten können, die das Pumpwerk regelmäßig besuchen?

Unglenk-Baumann: Die Kinder des offenen Treffs kommen ja meist aus dem angrenzenden Wohngebiet, die haben schon ab und zu mal vorbeigeschaut am Gelände. Unser „Publikum“ sind eher Grundschulkinder, maximal Fünft- und Sechsklässler, da ist es mit Online-Kontakten oder Skypen noch nicht so üblich. Im Gegensatz zum Jugendzentrum am Aquadrom haben wir im Pumpwerk auch keine Computerangebote. Ich hatte auch das Gefühl, mit Online-Beschäftigung waren die Kinder bedient. Mit Eltern hatten wir eher Kontakt, weil man die in Hockenheim ohnehin trifft und sie fragen „Wann geht es denn weiter, wie sieht es bei euch aus?“, das ergibt sich dann ganz natürlich.

Haben sich denn auch Eltern bei Ihnen gemeldet, denen die Situation über den Kopf gewachsen ist?

Unglenk-Baumann: Das haben wir nicht erst in der Corona-Zeit erlebt, das gab es schon immer, dass Eltern fragen: „Habt ihr mal einen Tipp für uns?“ Solche Anfragen kommen auch eher von den Eltern, die wir kennen, weil die Kinder ins Pumpwerk kommen. Grundsätzlich hatte ich den Eindruck, alle haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen. In den letzten Wochen vor der jetzigen Lockerung hatte ich den Eindruck, die Fragen nehmen zu, weil es doch eine lange Zeit war. Vor allem das Auf und Ab zwischen Hoffnung und Enttäuschung war schwer. Ich hatte das Gefühl, jetzt leiden die Kinder doch unter der Situation, auch dass sie nicht in die Schule können. Es gab eben auch außenrum keine Angebote, nicht bei den Vereinen, rein gar nichts. Aber auch generell ist der Beratungs- und Unterstützungsbedarf von Eltern größer geworden.

Wie haben Sie es im letzten Ferienprogramm geschafft, mit den Bedingungen zurechtzukommen?

Unglenk-Baumann: Wir haben die Kinder in zwei Gruppen eingeteilt: indoor und outdoor. Für die beiden Gruppen lief das Programm parallel, nach der Mittagspause wurde getauscht. Die Pause verbrachten die Kinder jeweils auf einer Seite des Pumpwerkgebäudes: Die einen durften auf die Spielgeräte, die anderen unter den Rasensprenger. Das rollierende System hat super geklappt, auch wenn wir dafür deutlich mehr Betreuer gebraucht haben als sonst. Ein Hygienebeauftragter war zwischendurch immer mit Desinfizieren von Scheren, Stiften und anderem Material beschäftigt. Es war sehr anstrengend, weil man jederzeit im Blick haben musste, wer zu welcher Gruppe gehört und sich wann wo aufhält, aber es war eine tolle Erfahrung, auch für die Kinder. Wir haben durchweg sehr positive Rückmeldungen von den Eltern erhalten. Die schönste lautete: „Unser Sohn hat eine Woche lang nicht an Corona gedacht.“