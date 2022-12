Energiekrise: Bürger werden in Hockenheim vorrangig versorgt

Energiekrise – ein Wort, das in der aktuellen Zeit immerzu präsent ist. Nicht nur Privatpersonen achten nun mit noch größerer Sorgfalt auf ihren Strom- und Gasverbrauch, auch in Kommunen steht Energiesparen oben auf der Agenda. In Hockenheim beschäftigt sich die Stadtführung schon seit längerer Zeit mit diesem Thema, so bietet sie etwa seit Jahren eine Energiekarawane für Betriebe an. Doch

...