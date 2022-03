Englisch und Mathematik für die Schulprüfung „büffeln“

Hockenheim. Die Volkshochschule bietet in den Osterferien im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a Vorbereitungskurse auf das Abitur und Fachhochschulreife BK2 sowie für die Realschulprüfung an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Diese Kurse finden als Hybrid-veranstaltungen statt. Ein Teil der Teilnehmer nimmt vor Ort im VHS-Haus teil, der andere online via Livestream über zoom.us/de. Bei der Anmeldung kann angegeben werden, ob Präsenz- oder Onlineunterricht gewünscht ist.

Der Hybridkurs „Mathematik – Vorbereitung auf die Abiturprüfung (Leistungsfach)“ findet von Dienstag, 19. April, bis Samstag, 23. April, täglich von 9.30 bis 12.30 Uhr statt. „Mathematik – Vorbereitung auf die neue Realschulprüfung“ wird unterdessen von Dienstag, 19. April, bis Samstag, 23. April, täglich von 13 bis 16 Uhr angeboten. „Mathematik“ als Vorbereitung auf die Fachhochschulreife BK2 steht auch von Dienstag, 19. April, bis Samstag, 23. April, auf dem Programm – täglich von 16.30 bis 19.30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt hier jeweils 105 Euro.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Englisch – Vorbereitung auf die neue Realschulprüfung“ ist als Hybridkurs von Mittwoch, 13. April, bis Samstag, 16. April, täglich von 9.15 bis 13 Uhr angesetzt. Die Gebühr beträgt hier ebenso 79 Euro wie für den Englischkurs „Vorbereitung auf die Abiturprüfung, der von Mittwoch, 13. April, bis Samstag, 16. April, täglich von 13.30 bis 17.15 Uhr stattfindet.

Auskunft und Anmeldung erfolgen über die VHS-Geschäftsstelle, Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, unter Telefon 06205 /92 26 49, per E-Mail an die Adresse info@vhs-hockenheim.de oder im Internet auf www.vhs-hockenheim.de. zg