Engpässe im Hockenheimer Straßenraum

Hockenheim. Arbeiten an den Schächten in Hockenheim machen mehrere Verengungen im Straßenverkehr nötig. Die Arbeiten finden in mehreren Straßen statt, der Verkehrsfluss ist laut Stadtverwaltung jederzeit von beiden Seiten gewährleistet, es komme jedoch zu einer Verengung der Fahrbahnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Betroffen sind Goethestraße, Schubertstraße, Richard-Wagner-Straße, Hans-Jakob-Straße, Kolpingstraße, Neugärtenring, Arndtstraße, Wasserturmallee, Südring, Karletweg und Beethovenstraße. Die Schachtregulierungsarbeiten beginnen am Montag, 14. November, und dauern längstens bis zum 25. November an.

Aufgrund von Straßenbauarbeiten wird zudem ab Montag, 14. November, die Ecke Dreisamweg 6 und Kraichbachstraße bis längstens 18. November voll gesperrt. Der Verkehr wird hier über die Neckarstraße und den Renchweg umgeleitet. Laut Stadtverwaltung kann es zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen. zg