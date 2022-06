Entgangenes Pfand sorgt für Misstöne nach Download Festival

Das Thema Getränkeversorgung beim Download-Festival auf dem Hockenheimring stößt vielen Besuchern sauer auf. So reagierten fast 750 Facebook-Nutzer überwiegend kritisch auf den Post „See You Next Year“ (Wir sehen uns nächstes Jahr) mit dem Hashtag #downloadgermany2023. Wie in unserer Montagausgabe berichtet, beklagen sie organisatorische Defizite bei der Ausgabe von Getränken. Darüber hinaus

...