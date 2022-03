Entwarnung: Wasserrohrbruch in Hockenheim behoben

Hockenheim. Der Wasserrohrbruch, der sich am Dienstag, 15. März, zwischen Hockenheim und Reilingen ereignet hat, ist wieder behoben. Dadurch besteht keine Einschränkung mehr für die Benutzung des Trinkwassers in Hockenheim, wie die Stadtverwaltung am Mittwochmorgen Entwarnung gibt.

Durch den Rohrbruch in der ersten Hauptleitung war das Wasser in Hockenheim zum Teil verschmutzt und konnte nicht zum Zubereiten von Nahrung oder zum Wäsche waschen genutzt werden. Es sollte lediglich als Spülwasser in der Toilette gebraucht werden. Das Wasser wurde auf die zweite Hauptleitung umgeleitet, da sich dort die Flussrichtung geändert hat, haben sich Ablagerungen mittlerweile gelöst.