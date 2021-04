Entwicklung vorantreiben

Hockenheim/Kreis. In vielen Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises wird Klimaschutz immer mehr zu einem essenziellen Thema, dem eine hohe Priorität eingeräumt wird. Klimafreundliche Mobilitäts- und Klimaschutzkonzepte werden entwickelt, Klimamanager eingestellt, so auch in Hockenheim.

AdUnit urban-intext1

„Klimaschutz kann nur gemeinsam gelingen“, ist Kreisrat Adolf Härdle (Bündnis 90/Die Grünen) überzeugt. Auch im Kreis ist die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts in Gang. Vorschläge und Anregungen zum aktuellen Entwurf können eingebracht werden. Immerhin seien in dem Beteiligungsprozess bereits über 100 Stellungnahmen eingegangen. Dies stelle ein außerordentlich gutes Ergebnis dar und zeige das Interesse, heißt es in der Pressemitteilung. Härdle würde es begrüßen, wenn noch mehr Bürger mit einem aktiven Beitrag die Weiterentwicklung des Klimaschutzes im Rhein-Neckar-Kreis unterstützten.

Bis Montag, 26. April, läuft die Online-Beteiligung. Unter https://beteiligung-im-kreis.de/rheinneckarkreis/de/process/54040 gelangen die Interessierten zur Umfrage zum Klimaschutz. ah/zg