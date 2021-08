Er war ein engagierter Vertreter des Mittelstands

Manche Persönlichkeiten sind mitprägend für eine Stadt, auch wenn sie nicht selbst im Vordergrund und im Mittelpunkt stehen: Klaus Weinmann gehörte mit Sicherheit dazu. Jetzt ist er im Alter von 77 Jahren verstorben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weinmann war ein erfolgreicher Unternehmer und setzte sich engagiert für den Mittelstand ein, er zog stets die Fäden im Hintergrund, wenn in seiner Heimatstadt größere Veranstaltungen geplant, organisiert und durchgeführt wurden, Ideenreichtum und Kompetenz waren die Grundpfeiler seiner Aktivitäten ebenso wie sein überzeugendes freundliches Wesen, mit dem er andere immer wieder motivieren konnte.

Klaus Weinmann bei seinem 75. Geburts-tag. © Lenhardt

Die Trauer und Betroffenheit in Hockenheim ist groß, man wird kaum jemanden finden, dem der Name Weinmann nicht in irgendeiner Form zu einem Begriff geworden ist. Klaus Weinmanns Großvater Paul war es, der 1906 nach Hockenheim kam, eine Druckerei eröffnete und eine Zeitung für Hockenheim herausgab. Dessen Sohn Oswald übernahm den väterlichen Betrieb und baute den Bereich der Druckerei mehr und mehr aus, bis ihn dann Klaus Weinmann mit 35 Jahren übernahm, als sein Vater plötzlich verstarb.

Mit Fleiß und Weitsicht

Viele Veränderungen und Zukunftsplanungen kamen auf Klaus Weinmann zu, er verstand es aber ebenso wie die beiden Generationen vor ihm, neben Einsatz und Fleiß auch weitsichtig zu planen und die Zeichen der Zeit zu erkennen, was gerade im technisch sich oft ändernden Bereich nicht einfach war für Klaus Weinmann, der die Meisterprüfungen als Drucker und als Schriftsetzer abgelegt hatte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zusammen mit Ehefrau Gisela, die für den Buchhaltungsbereich zuständig war und auch über zwei Jahrzehnte die attraktive „Papierboutique“ mitten in der Stadt ideenreich leitete, weitete sich das Unternehmen aus, sodass man schließlich ins Industriegebiet Talhaus zog.

Klaus Weinmanns Engagement ging weit über sein eigenes Unternehmen hinaus, es war für ihn selbstverständlich, sich für die Handwerker und die Geschäftswelt Hockenheims einzusetzen, über ein Jahrzehnt war er Vorsitzender des Gewerbevereins und konnte dabei neue Maßstäbe setzen.

Seine Bereitschaft und sein Organisationstalent führten dazu, dass er viele Jahre federführend beim damaligen Verkehrsverein, später „Verein Lebendiges Hockenheim“, für viele Veranstaltungen mitverantwortlich war, als Beispiel sei der „Hockenheimer Mai“ genannt. Viele Auszeichnungen und Ehrungen machen deutlich, wie geschätzt Klaus Weinmann und seine Arbeit waren.

Vor gut einem Jahrzehnt konnte Klaus Weinmann sein renommiertes Druckereiunternehmen an die vierte Generation, an Tochter Julia und ihren Ehemann Rouven Klausmann übergeben, beide Fachingenieure im Druckbereich. Auch hier hatte man die Anforderungen der Zeit erkannt, neue Schwerpunkte gesetzt und sich wieder in jetzt erweiterter Form im Herzen der Stadt niedergelassen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Gesundheit ließ nach

Auch wenn die Freundlichkeit und Herzlichkeit blieb, wurden die Schritte langsamer und die Stimme etwas leiser, die Gesundheit von Klaus Weinmann ließ immer mehr zu wünschen übrig. Der Tod von Ehefrau Gisela ließ auch einen stets agilen Mann wie Klaus Weinmann still und müde werden. Er wird in Hockenheim fehlen, aber er wird nicht vergessen werden.