Erinnerungen an Hockenheim als "Hauptstadt vun de Welt"

„Heimat“ – dieses Wort hat unzählige Definitionen. Ganz sachlich-nüchterne Zeitgenossen bezeichnen Heimat als den Ort, die Adresse, an die ihre Rechnungen geschickt werden. Dies ist erstens nicht falsch, zweitens kann aber Heimat viel mehr sein, vor allem viel mehr werden, und zwar in der Erinnerung.

In diesen Tagen veröffentlichte Robert Patrick Martin als Autor ein Buch, in dem er auf seine Jahrzehnte in Mannheim zurückblickt. Dort war er jahrelang im Polizeidienst tätig, jetzt lebt er als Fotograf und Künstler an der Ostsee und denkt gerne und wohl auch voll Inbrunst an seine Jahre in Mannheim zurück.

Die Illustration Die „Hoggemer Schauschbielkinschtler“ bringt die Geschichte vom Weltbetrug auf den Punkt. © SZ-Grafik

Und deshalb hat er sein Mannheim-Buch, das man, wie der „Mannheimer Morgen“ schrieb, als „leidenschaftliche Liebeserklärung“ ansehen kann, auch mit dem Titel „Mannheim – Mittelpunkt der Welt“ versehen.

Der Nabel der Welt

Eine „ganz große Nummer“ also. Und da werden manche älteren Hockenheimer auf einmal ein wenig ins Nachdenken gekommen sein: Da war doch mal . . . Stimmt: in manchen Hockenheimer Bücherregalen steht bestimmt noch das 140-seitige Buch mit dem gelb-braunen Einband und dem Titel: „Hoggene – die Hauptstadt vun de Welt.“ Gut, schon der Titel macht deutlich, da besteht eine innige Beziehung zu einer Kommune. Liebt man die Heimatstadt umso mehr, je weiter man von ihr entfernt lebt? Wilhelm Kayser hat dieses Buch geschrieben. Anfang der 1960er Jahre muss es erschienen sein, eine genaue Angabe ist im Buch nicht zu finden, lediglich die Information, dass Satz und Druck in der Buchdruckerei Kruse in Philippsburg realisiert wurden und dass die Illustrationen von Paul Weinmann und Fred Kayser stammen.

Zurückwandern im Geist

„Hoggene – die Hauptstadt vun de Welt“, nennt Wilhelm Kayser sein Buch und geht auch in seinem Vorwort darauf ein. Er schreibt von einem „Zurückwandern im Geiste“ und geht auf seinen Heimatort ein, die Fülle seiner Gedanken ist stärker als die sachliche Lesbarkeit, aber „Liebeserklärungen“, auch an die Heimat, müssen ja schließlich nicht allein auf Logik basieren, schließlich nennt er es ja abschließend „Erinnerung an Unvergessliches“.

In Gedichtform und im Dialekt, aber auch in „gemütlicher Erzählform“, beschreibt Wilhelm Kayser „Mei Dörflerschdadt“ ebenso wie beispielsweise „D´Knoddlbuhwe“ und eine Geschichte von den „g’stohlene Riehwelöcher“.

Mitunter haben Kaysers Gedichte auch nachdenklich-melancholische Züge, wenn er etwa die Frage stellt: „Bist Du einmal – am heißen Sommertag im Ährenfeld gelegen . . .?“

So banal manche der kurzen Geschichten dem Leser auch vorkommen mögen, so sind sie doch geprägt von der Ehrlichkeit, der Offenheit und der Freude an der Erinnerung, ob es nun um die Lehrer geht oder um den Großvater oder ganz einfach um die „Buwe vun de Schulstrooß“, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Einfallsreich war man sicher auch schon in früheren Zeiten, eine Mischung aus frecher Raffinesse und Freude daran, andere zu verulken, beinhaltet die Geschichte über „Hoggemer Schauschbielkinschtler“, die Wilhelm Kayser am Ende des Buches detailliert beschreibt, schließlich war es „eine große Nummer“ und sein Großvater war einer der Hauptakteure. Kayser datiert dieses „Schauspiel“ auf das Jahr 1866 und erzählt, wie sein Großvater mit ein paar engen Freunden „dischbutierte“, was man so zum Spaß machen und dabei vielleicht gar noch etwas verdienen könnte.

Dabei könnte uns heute unwillkürlich der Gedanke kommen, dass „Fake news“ nicht unbedingt eine „Erfindung“ unserer Tage ist, mit „Fake facts“ arbeitete man schon damals.

Kurzum, die Freunde wollten sich als Schauspieler betätigen und zwar mit „äm Stickel uff de annere ehr Dummheit.“ Im benachbarten Walldorf fanden sie für ihre Aufführung geeignete Räumlichkeiten und auf Plakaten war die Veranstaltung feierlich angekündigt: „Der große Weltbetrug“, hieß das Stück und auf dem Plakat standen natürlich noch Ort und Zeit der Aufführung und ein nicht uninteressanter Nachtrag: „Man nennt die Veranstaltung auch: Die Flucht durchs Fenster – Die Zusammenkunft im Wald.“

Als dann im voll besetzten Saal das Publikum unruhig wurde, weil das Stück nach zehn Minuten Wartezeit noch nicht begonnen hatte, zog der als (unbeteiligter) Helfer eingesetzte Walldorfer Bub einfach mal den Vorhang hoch und zum entsetzten Erstaunen war nur ein großes Plakat zu sehen, auf dem zu lesen stand: „Der große Weltbetrug ist gelungen. Die Flucht durchs Fenster ist vollendet. Bald wird die Zusammenkunft im Walde stattfinden.“

Die jungen Hockenheimer „Schauspieler“ waren also auf und davon und mit ihnen die „Theaterkasse“.