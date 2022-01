Erkundungs-Rundgang ins Netz verlegt

Angesichts der aktuellen Corona-Lage verlegt die Theodor-Heuss-Realschule Hockenheim ihren Informationstag „THRS-go!“ für die Viertklässler erneut ins Digitale und fußt auf zwei Säulen.

Zum einen steht die Möglichkeit der eigenen Erkundung auf der Heuss-Virtual-Tour zur Verfügung, die ab sofort eingestellt und abrufbar ist. Hier können die Viertklässler mit ihren Eltern neben einem digitalen Erkundungsrundgang durch die Schule auch zahlreiche erste Eindrücke des Schullebens gewinnen.

Live-Infoabend online

Zum anderen gibt es das Live-Angebot des digitalen Infoabends am Mittwoch, 9. Februar, für den man sich über die Homepage anmelden kann, um dann den Zugang in den digitalen Konferenzraum zu erhalten. Dort geht es dann nicht nur um die Besonderheiten der Schulart Realschule, sondern auch um die für die THRS charakteristischen Profile Bili-, IT- und Bläserklasse sowie um das Thema Digitalisierung, das die THRS mit ihren IT-Klassen und ihrem „HeussLab“, dem digitalen Lernlabor, in besonderer Weise vorantreiben will.

„Bereits im vergangenen Jahr haben wir trotz der digitalen Ferne an den heimischen Bildschirmen einen informativen Abend gestaltet, der durch die Heuss-Virtual-Tour, die man sich im Vorfeld angesehen haben sollte, ergänzt wird“, sagt Schulleiter Jürgen Wolf.

Weitere Informationen zur Schule allgemein, die „Heuss-Virtual-Tour“ sowie die Anmeldung zum „Digitalen Infotag“ gibt es auf der Schulhomepage www.thrs-hockenheim.de. zg/rp