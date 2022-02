Erlös der Altpapiersammlungen fließt ins Gotteshaus

Hockenheim. Auf seiner Mitgliederversammlung hat der Evangelische Kirchbau- und Förderverein Hockenheim einen neuen Vorstand gewählt. Der langjährige Vorsitzende Udo Vetter hat sein Amt aus Altersgründen abgegeben. Zu seinem Nachfolger im Amt wählten die Anwesenden Christian Soeder (Bild). Der zweite Vorsitzende, Pfarrer Michael Dahlinger, wurde im Amt bestätigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

© Soeder

Dahlinger dankte Vetter für seine langjährige Arbeit für den Förderverein. Es sei nicht selbstverständlich, so Dahlinger, dass so viele Jahre so viel Arbeit für die Gemeinschaft ehrenamtlich geleistet werde. Soeder schloss sich dem Dank an: »Mir ist klar, dass ich in große Fußstapfen trete. Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit dem neu gewählten Vorstand.“

Der Vorstand Vorsitzender Christian Soeder, zweiter Vorsitzender Pfarrer Michael Dahlinger. Kassiererin ist Sabine Schotter und Schriftführer Uwe Wacker. Adolf Härdle, Udo Vetter und Annette Wolf als Vertreterin des Kirchengemeinderates vervollständigen den Vorstand als Beisitzer. zg

Neue Mitglieder sind willkommen

Soeder kündigte abschließend an, dass der Förderverein sich, sobald es die Corona-Pandemie zulassen würde, mit neuen Ideen an die Öffentlichkeit wenden wird. „Aber eintreten darf man schon jetzt, wir freuen uns immer über neue Mitglieder“, so Soeder.

Christian Soeder, der neue Vorsitzende, ist in Hockenheim aufgewachsen, wohnt heute in Mannheim und bringt sich dort ehrenamtlich als Bezirksbeirat der Schwetzingerstadt/Oststadt ein. Zudem ist er Vorsitzender der Hockenheimer Arbeiterwohlfahrt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Evangelische Kirchbau- und Förderverein Hockenheim wurde im Jahr 2006 gegründet, um zunächst den Umbau des Lutherhauses zu begleiten und zu fördern. Danach hat der Förderverein die Renovierung der Stadtkirche und die Überarbeitung der Orgel mit 130 000 Euro mitfinanziert.

Diese Gelder erwirtschaftet der Förderverein zu großen Teilen über seine monatlichen Altpapiersammlungen. Aktuell hat der Förderverein 68 Mitglieder. zg/md