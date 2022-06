Erlös fließt in Bauprojekte der Gemeinde

Der Evangelische Kirchbau- und Förderverein Hockenheim führt am Samstag, 18. Juni, eine Altpapiersammlung am Alten Schwimmbadparkplatz durch. Von 9 bis 12 Uhr versehen die ehrenamtlichen Helfer nach dem bewährten Konzept ihren Dienst: Sie weisen die Fahrzeuge ein, dabei wird gebeten, nicht aus dem Fahrzeug auszusteigen. Das Altpapier sei im Kofferraum anzuliefern, es werde von den Helfern entnommen, so die Verantwortlichen des Kirchbau- und Fördervereins.

Der Evangelische Kirchbau- und Förderverein Hockenheim wurde im Jahr 2006 gegründet, um zunächst den Umbau des Lutherhauses zu begleiten und zu fördern. Die Gelder erwirtschaftet der Förderverein zu großen Teilen über seine Altpapiersammlungen. zg

