Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat ein Ermittlungsverfahren gegen Dekan Jürgen Grabetz aufgrund der Anzeige im Zusammenhang mit der Verwendung von kirchlichen Geldern eingeleitet. Das hat Pressesprecherin und Erste Staatsanwältin Isa Böhmer auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt. Weitere Angaben seien derzeit nicht möglich, teilt die Pressesprecherin mit.

Wie wir am 24. März ausführlich berichteten, hat Jürgen Grabetz Geld der Seelsorgeeinheit Hockenheim einem vermeintlich Hilfsbedürftigen gegeben. Über den Betrag ist nichts bekannt. Später habe er erkannt, dass das ein Fehler war und diesen selbst dem Erzbischof gemeldet und der Staatsanwaltschaft angezeigt – in der Bereitschaft, die Konsequenzen dafür zu tragen und den entstandenen finanziellen Schaden wiedergutzumachen, hieß es in einer Pressemitteilung des Dekanats.

Erzbischof Stefan Burger hat Jürgen Grabetz ab 18. März, beurlaubt, eine pastorale und seelsorgerliche Tätigkeit darf er weiter ausüben, also auch Gottesdienste abhalten. Grabetz sprach unserer Zeitung gegenüber von einer Riesendummheit, könne nach Rücksprache mit seinem Anwalt aber dazu derzeit keine näheren Auskünfte geben. mm/jüg