Ermutigende Lieder und Trost in Texten

Hockenheim. Die Evangelische Kirchengemeinde lädt zu Passionsandachten und zu Passionsmusik ein. In der Evangelischen Stadtkirche finden die Andachten immer mittwochs um 19 Uhr statt und die Musik zur Passion samstags um 11 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Passionsandachten nehmen das Leiden Jesu Christi mit ermutigenden Liedern in den Blick. Drei Lieder aus dem Kirchengesangbuch und zwei Songs laden ein, den Weg vom Leiden ins Leben singend und hörend zu entdecken. Die Musik zur Passion wird von drei Musikern und einer Band gestaltet. Die Aufführenden laden mit ihren Instrumenten und den ausgewählten Stücken ein, für eine gute halbe Stunde in der Kirche Ruhe zu finden und vielleicht auf andere Gedanken zu kommen. Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine bieten die Passionsandachten wie die Musik zur Passion auch Raum für Trost und Fürbitte für den Frieden.

Und so lauten die Themen und Titel der Reihe:

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

16. März: „Wer stark ist, der gewinnt?“ Ein Lied von Jan Nooter gegen den Krieg.

19. März: Musik zur Passion mit Thomas Fritzler, Vibraphone.

23. März: Passionsandacht: „Die Nacht ist vorgedrungen“. Mit Jochen Kleppers bekanntem Adventslied gegen das Dunkel.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

26. März: Musik zur Passion mit Kantor Samuel S.N. Cho an der Orgel.

30. März: Passionsandacht: „A Changes Is Gonna Come“. Die Dinge werden sich ändern. Ein großer Song über den Aufbruch.

2. April: Musik zur Passion mit der Kirchenband „Adamant“.

6. April: „In dir ist Freude, in allem Leide“. In diesem Lied aus dem Evangelischen Gesangbuch kommt zusammen, wo bei uns Welten dazwischen liegen. zg/md