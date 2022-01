Erst Jahre später begreift ein Hitlerjunge

Zum heutigen internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus lädt der Landtag von Baden-Württemberg zu einer virtuellen Gedenkfeier ein. Auch in Hockenheim fielen über 70 Kinder, Frauen und Männer mit heimischen Wurzeln der Shoa zum Opfer. Bereits im Januar 1925 wurden von Unbekannten auf dem jüdischen Friedhof Grabsteine umgeworfen und beschädigt. „Der Schild“, die Zeitschrift des Reichsbundes jüdischer Frontsoldaten, veröffentlichte unter der Überschrift „Tafel der Schmach“, ein Verzeichnis von 39 Friedhofsschändungen, die sich von November 1923 bis Mai 1927 in Deutschland ereigneten, darunter Hockenheim an 19. Stelle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten schränkten Hetzreden, der Boykott von Geschäften und die neue antisemitische Gesetzgebung jüdische Familien immer mehr ein. Verbot folgte auf Verbot. Ab 1937/38 wurden die Schikanen auch in Hockenheim schier unerträglich.

Viele verließen die Stadt und suchten Schutz in der Anonymität der Großstädte Mannheim, Heidelberg und Karlsruhe. In der Pogromnacht am 9. November 1938 setzten die Nazis in der Ottostraße die Synagoge in Brand und schändeten die jüdischen Häuser. Um dies schnell und effizient durchführen zu können, half auch die Hitlerjugend tatkräftig mit. Ein Zeitzeuge erinnert sich: „Ich war dabei. In der Hirschstraße haben wir bei Friedmanns die Fensterscheiben eingeschmissen. Wir dachten, wir müssen gehorchen und wir machen ja was Gutes. Erst Jahre später begriff ich, was ich getan habe.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gestapo klopft an die Türen

Am 22. Oktober 1940, dem Tag der „Wagner-Bürckel-Aktion“ (benannt nach den Gauleitern) klopfte die Gestapo an die Türen der noch verbliebenen Hockenheimer Familien und verbrachten sie nach Mannheim. Von dort ging die Reise mit der Reichsbahn in das Internierungslager Gurs. In diesem Zwischenlager lebten zeitweise knapp 20 000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen. Ab Ende 1942 begannen die Todestransporte nach Auschwitz-Birkenau.

Beispielhaft für die vielen tragischen Schicksale während der Shoa soll hier die Geschichte von Regina Fleischhacker/Baumgarten und ihren Kindern berichtet werden:

Regina wurde 1882 geboren. In der Schwetzinger Straße führte sie ein Kolonialwarengeschäft. Aus erster Ehe mit Samuel Fleischhacker hatte sie vier Kinder: Fanny, Erna, Herbert und Gerda. Nach Samuels Tod heiratete sie den Kaufmann Ludwig Baumgarten. Aus dieser Ehe gingen Ingeborg und Horst hervor.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Ihre älteste Tochter Fanny wohnte in Neulußheim. Zunächst schützte sie die privilegierte Ehe mit ihrem nicht jüdischen Partner. Als dieser aber im Januar 1942 starb, gab es für Fanny keinen Schutz mehr. In ihrer Mannheimer Meldekarte steht der Vermerk: „P.M. v. 3.11.1942 Ehefrau von der Gestapo vor 14 Tagen nach Polen verschubt.“ Noch im gleichen Jahr ermordeten die Nationalsozialisten die junge Frau in Auschwitz-Birkenau.

Ihr Bruder Herbert heiratete die nicht jüdische Pauline Demtröder. Das Paar hatte vier Kinder. Im Juni 1934 übernahm er die „Cigarren- und Stumpenfabrikation“ seiner Mutter. Bis die kleine „Quetsche“ in der Hirschstraße 1939 arisiert wurde, hielt sie die Großfamilie über Wasser. Ab 1944 musste Herbert bei verschiedenen Freunden in Karlsruhe untertauchen. Um die Familie zu schützen, kannte nicht einmal Pauline die Verstecke ihres Mannes. Nach dem Krieg bekam der Familienvater eine Anstellung als Geschäftsführer in der Zigarrenfabrik der Großeinkaufsgesellschaft der deutschen Konsumgenossenschaften GEG und oberhalb der Fabrikation eine Dienstwohnung.

Dokument kommt zu spät

Seine Schwester Gerda lebte nach ihrer Heirat mit Ludwig Kaufmann in Heidelberg. Das Paar saß auf gepackten Koffern und wartete auf die genehmigte Ausreiseerlaubnis. Leider kam das Dokument nicht mehr rechtzeitig. Am 22. Oktober 1940 wurden Gerda und Ludwig nach Gurs verschleppt, am 17. August 1942 über Paris/Drancy nach Auschwitz-Birkenau deportiert und zum 8. Mai 1945 für tot erklärt.

Sie ahnte es bereits

Horst, der Jüngste, konnte am 30. April 1939 gerade noch mit Hilfe einer Ausbildungserlaubnis nach England auswandern. Dort arbeitete bereits seine Halbschwester Erna als Hausangestellte. Regina bemühte sich, den Kontakt zu ihren Kindern so lang wie möglich zu halten. Im August 1939 schrieb sie: „Ja, meine liebe Erna, es ist eine furchtbar traurige & aufregende Zeit, ich könnte nur weinen, Gott soll uns allen beistehen & die Menschheit beschützen, in seiner Hand liegt unser aller Geschick. […] Liebe Erna ich muß ständig an Dich & [den] lb. Horst denken, es ist mir alles so furchtbar schwer, glaubet mir Ihr Kinder, ich danke im stillen Gott, daß Ihr dort so nah beisammen seid. Gott soll Euch beschützen & behüten & steht immer einander bei und haltet fest und treu zusammen, bei guten & bei bösen Zeiten, verlasset einander nicht, es ist so mein innigster Wunsch & Wille, denn ich weiß nicht, ob mir das Glück gegönnt ist, es Euch selbst einmal noch sagen zu können“.

Regina ahnte bereits 1939, dass sie ihre Kinder nie wieder in die Arme schließen würde. Ihr sehnlichster Wunsch, Tochter Ingeborg ebenfalls in Sicherheit zu wissen, blieb unerfüllt. Regina, Ludwig und Ingeborg Baumgarten wurden am 22. Oktober 1940 nach Gurs verschleppt und von dort über das Lager Drancy nach Ausschwitz-Birkenau deportiert. Regina starb am 10. August, Ludwig am 14. August und Ingeborg am 1. Oktober 1942 in der Gaskammer. zg