„Erste“ siegt knapp 4,5:3,5

Hockenheim. Die erste Mannschaft des Schach-Oberligisten SV 1930 Hockenheim gewann nach einer spielfreien ersten Runde nun den Saisonauftakt beim SC Untergrombach 46 knapp mit 4,5:3,5. Der SV trat dabei mit drei Großmeistern, einem Internationalen Meister sowie einem Fidemeister in starker Besetzung an. Nach einem spannenden Spielverlauf wurde der Sieg nach Angaben der Verantwortlichen dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung erreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Punkte für Hockenheim holten die Großmeister David Baramidze, Rainer Buhmann und Dinara Dordzhieva mit Siegen sowie der Internationale Meister Mihail Nekrasov, Jürgen Möldner und Ferdinand Ptak per Remis.

Die nächste Runde am Sonntag hält laut Blatt spannende Paarungen parat. In der Landesliga Nord 1 spielt die Reserve beim SK Sandhausen, die „Dritte“ muss in der Bereichsklasse Nord 1 beim SK Großsachsen antreten. In der Kreisklasse A empfängt das vierte Team in der Zehntscheune den SC Sandhofen-Waldhof. Auch Hockenheim V hat in der Kreisklasse B hat die fünfte Garnitur Heimrecht gegen Steuben-Feudenheim II. Spielbeginn ist um 10 Uhr.

Heute freier Spielabend

An diesem Freitag, 29. Oktober, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich zeitgleich am selben Ort zu einem freien Spielabend zur Vorbereitung auf die Verbandsrunde. Zuschauer und Gastspieler sind willkommen. Bei allen Vereinsaktivitäten gelten die Hygienekonzepte der Stadt und der Schachvereinigung unter Anwendung der 3G-Regel. zg/mw

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2