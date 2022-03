Erste trifft auf Kuppenheim

Hockenheim. Die siebte Verbandsrunde verlief für die Mannschaften der Schachvereinigung mit drei Niederlagen und einem Unentschieden insgesamt ernüchternd.

Die zweite Mannschaft empfing in der Zehntscheune im Spiel der Landesliga Nord 1 den SK Chaos Mannheim und musste gegen die stark aufgestellten Mannheimer eine 2,5:5,5-Niederlage hinnehmen. Die Punkte für Hockenheim holten Hans Jörg Reichstein (1), Dr. Christian Günther (remis), Christian Würfel (remis) und Günter Auer (remis). Auch Hockenheim III hatte in der Bereichsliga Nord 1 Heimrecht und spielte gegen den SK Ladenburg II. Trotz harten Widerstandes der Hockenheimer konnte eine 2,5:5,5-Niederlage nicht verhindert werden. Erfolgreich waren Markus Riepp (1), Jan Mersmann (1) und Werner Fischer (remis).

In der Kreisklasse A trat Hockenheim IV beim SC Lampertheim an, hatte den erwartet schweren Stand und unterlag mit 1:5. Den Ehrenpunkt für Hockenheim holte Peter Telp. In der Kreisklasse B musste Hockenheim V ebenfalls auswärts gegen den SC Viernheim V antreten und kam zu einer 2:2-Punkteteilung. Die Hockenheimer Punkte holten Anna-Katharina Piontek (1) und Robert Piechatzek (1).

4. Runde der Stadtmeisterschaft

Am heutigen Freitag, 18. März, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr am gleichen Ort. Um 19.45 Uhr startet die 4. Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft mit folgenden Begegnungen: Gerold Rocholz – Jürgen Möldner, Dr. Christian Günther – Manfred Werk, Jürgen May – Christian Würfel, Andreas Krinke (alle SV Hockenheim) – Armin Hannig (SC Dielheim) und Norman Fellinger (SK MA-Lindenhof) – Jan Mersmann (SV Hockenheim).

Am Sonntag, 20. März, empfängt die Erste in der neunten Runde der Badischen Oberliga die SG Rochade Kuppenheim. Spielbeginn ist um 11 Uhr in der Zehntscheune.

Zuschauer und Gastspieler sind willkommen. Es gelten die aktuellen Hygienekonzepte des Landes sowie der Stadt und der Schachvereinigung. Es gilt die 3G-Regelung. mw

