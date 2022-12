Erster Punkt in Oberliga

In der vierten Runde der Badischen Oberliga empfing Hockenheim I der Schachvereinigung die Mannschaft des Burghardt-Gymnasiums Buchen und kam zu einem verdienten 4:4-Unentschieden. Alle Partien endeten mit einem Remis und erbrachten den ersten Mannschaftspunkt für die Rennstädter. In der ersten Runde im Bezirk Mannheim empfingen die Hockenheimer Senioren den SC Reilingen und holten ein 2:2-Unentschieden.

An diesem Freitag, 2. Dezember, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr am gleichen Ort. Das Monatsblitzturnier für den Dezember startet um 19.45 Uhr.

Zwei Auswärtsspiele

In der vierten Verbandsrunde am Sonntag, 4. Dezember, muss Hockenheim II in der Landesliga Nord 1 zum Tabellenführer SF Heidelberg. Hockenheim III muss in der Bereichsliga ebenfalls auswärts antreten. Hier wartet der SF Heidelberg II. In der Kreisklasse A empfängt Hockenheim IV in der Zehntscheune den SC 65 Reilingen II und Hockenheim V erwartet in der Einsteigerklasse das Team des DJB Steuben Mannheim III.

Alle Spiele beginnen um 10 Uhr. Die Weihnachtsfeier der Schachvereinigung findet am Freitag, 9. Dezember, um 18.30 Uhr im HSV-Restaurant am Ring statt. Die Anmeldungen erwartet Günter Auer bis zum 1. Dezember. mw