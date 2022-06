Hockenheim Erzählt uns eure Geschichten und Erlebnisse mit Metallica

Als Headliner beim Heavy-Metal- und Hardrock-Festival „Download Germany“ auf dem Hockenheimring: Es wird das einizige Deutschland-Konzert von Metallica 2022 sein. Zehntausende werden am Freitag, 24. Juni, auf dem Ring erwartet. Welche Geschichten habt ihr mit der US-amerikanischen Metal-Band erlebt? Welche Erlebnisse sind euch in Erinnerung geblieben? Woher reist ihr an und wann, was bedeutet euch Metallica? Erzählt uns eure Geschichte, eure Erlebnisse, Schreibt uns euren Namen, euer Alter, euren Wohnort und schickt eure Geschichte per E-Mail an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de. Wir freuen uns auch über Bilder von euch und wünschen bereits jetzt viel Spaß mit Metallica auf dem Hockenheimring. {furtherread}

