Es geht „ab in den Wald“

Unter dem Motto „Ab in den Wald“ lädt das Kreisforstamt des Rhein-Neckar-Kreises zu spannenden und abwechslungsreichen Führungen und Veranstaltungen in den Wald ein. Das ganze Jahr über finden kreisweit verschiedene Waldführungen und -exkursionen für unterschiedliche Altersgruppen statt – von der Nachtwanderung über den Nadelbestimmungskurs bis hin zur Müllsammelaktion. Auch das beliebte Format „Frag den Förster“ wird es wieder geben. Hier bieten Revierförster allen Interessierten die Möglichkeit, sie mit Fragen rund um die Forstwirtschaft und das Ökosystem Wald zu löchern. Darüber hinaus beteiligt sich das Kreisforstamt bei verschiedenen Veranstaltungen, wie der Bundesgartenschau in Mannheim oder dem Naturparkmarkt in Neckargemünd.

Alle Termine und weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sind auf der Internetseite www.rhein-neckar-kreis.de/abindenwald zu finden. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist in der Regel kostenlos.

„Wir arbeiten gerne im und mit dem Wald – für uns ist er mehr als nur ein Arbeitsplatz. Diese Begeisterung wollen wir weitergeben und den Menschen gleichzeitig zeigen, was eine nachhaltige und multifunktionale Forstwirtschaft ausmacht“, verrät Anna Haas, Leiterin des Referats Wald und Gesellschaft im Kreisforstamt und ergänzt: „Unsere Wälder leiden unter den Folgen des Klimawandels. Das bereit nicht nur uns, sondern auch den Bürgern große Sorgen und wirft Fragen auf. Der Dialog ist uns deshalb wichtig.“ rnk