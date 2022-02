Es geht wieder los mit basteln, backen und feiern

Das neue Programm des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk ist da und online auf www.hockenheim.feripro.de einsehbar. Die kleine grüne Broschüre wird in den nächsten Tagen in den Schulen verteilt, sie liegt auch in den Kindergärten, der Stadtbibliothek und im Rathaus aus. Darin finden interessierte Kinder und Jugendliche wieder ein attraktives Freizeitprogramm für den kommenden Frühling.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gleich nach den Faschingsferien starten ab 4. März die Workshops und Kurse mit vielen frühlingshaften Angeboten, die von der Holzwerkstatt bis zu generationsübergreifenden Eltern-Kind-Kursen reichen. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es sowohl bei den regelmäßig stattfindenden Kunstworkshops als auch bei den Nähkursen eine Fortfüh-rung. Die Kursleiterinnen freuen sich dabei sowohl auf bekannte als auch neue Gesichter.

Ganz neu gibt es im März in Kooperation mit der Selbstbehauptungstrainerin Denise Townsend-Hoffmann einen Hunde-Experten-kurs, bei dem die Kinder lernen, wie man mit Hunden umgeht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kleine Helden werden ausgebildet

Im April findet die Veranstaltungsreihe „Heldentraining“ ebenfalls in Kooperation mit Denise Townsend-Hoffmann statt. In den Kursen geht es um Selbstbewusstsein und Resilienz – und das mit viel Spaß und Bewegung. Die Leiterin bietet sowohl Workshops für Kinder, die schon im Herbst dabei waren, als auch Einsteigerkurse. Alle Infos sind online zu finden. Fortgesetzt werden dienstags der Mädchentreff und donnerstags der Jungentreff – weiterhin kostenlos und nach vorheriger Online-Anmeldung.

Am Donnerstag, 14. April, öffnet die Osterwerkstatt ihre Pforten und lädt alle kleinen Pumpwerkler zu einem erlebnisreichen Tag mit vielen Bastel-, Back- und Spielangeboten ein. Das Programm findet nach den Osterferien in einer zweiten Kursreihe seine Fortsetzung oder bietet die Möglichkeit, den Wunschkurs zu belegen, falls es beim ersten Termin nicht geklappt hat.

Außerdem haben Interessierte wieder die Möglichkeit, Kindergeburtstag im Pumpwerk zu feiern. Immer montags zu ausgewählten Terminen haben Kids zwischen sechs und zwölf Jahren die Auswahl zwischen fünf verschiedenen Workshops, die mit Gästen gebucht werden können. Davor und danach dürfen die Gäste mit ihren Freunden die Möglichkeiten des Pumpwerks nutzen und einen selbst mitgebrachten Imbiss genießen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Endlich steht auch wieder ein Teenieflohmarkt auf dem Programm: Am Samstag, 30. April, von 11 bis 13 Uhr kann man im Pumpwerkgarten Kleider ab Größe 128 sowie Spielsachen verkaufen oder erstehen. Das Pumpwerk-Bistro hat an diesem Tag geöffnet und bietet Hot Dogs sowie Kaffee und Kuchen an.

Anmeldung ab Mitte Februar

In der neuen Broschüre sind schon jetzt zur besseren Planung zahlreiche Angebote für die kommenden Ferien zu finden. Alle Angebote und Veranstaltungen richten sich in ihrer Durchführung und ihrem Hygienekonzept nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes. Eine verbindliche Anmeldung für die Pumpwerkveranstaltungen ist ab Freitag, 18. Februar, ab 17 Uhr online unter www.hockenheim.feripro.de möglich. zg