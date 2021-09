Es gibt noch einmal Forellen

Hockenheim. Am Tag der deutschen Einheit führt der Angelsportverein von 11 bis 15 Uhr ein weiteres Fischbacken auf dem Vereinsgelände am Altwingertweg durch und bietet frisch zubereitete Backfische an. Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen werden auch wieder selbstgeräucherte Forellen (vakuumiert) verkauft. Die Helferlisten sind bereits gut gefüllt und dank des neuen Verkaufsraums steht einem reibungslosen Ablauf nichts im Weg.

Die wesentlichen Vereinsangeln wurden durchgeführt. Lediglich das Abangeln am 16. Oktober und das Raubfischangeln am 24. Oktober stehen noch auf dem Kalender, bevor am 6. November die Abschlussfeier geplant ist.

Bei der nachgeholten Jahreshauptversammlung wurde der gesamte Vorstand entlastet und in seinen Ämtern bestätigt. Zu dessen neuen Mitglied wurde David Marker als zweiter Jugendwart gewählt. Geehrt wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft Giuseppe Lembo, für 40 Jahre Volker Eschelbach sowie für 25 Jahre Mitgliedschaft Nadine Fröhlich-Bifulco, Sascha Himbert und Klaus Weber. ms