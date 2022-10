Es gibt wieder Russische Eier und Kuchen

Hockenheim. Die evangelische Kirchengemeinde bietet am Sonntag am die traditionellen Russischen Eier zum Mitnehmen, an. Und wer dann diesen Genuss abrunden will, der darf sich Kuchen zum Dessert mitnehmen. Der Verkauf geht von 11 bis etwa 16 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Russischen Eier wie auch die Kuchen werden von ehrenamtlichen Helfenden im Lutherhaus hergestellt oder in der eigenen Küche gebacken und genügen somit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Verkaufspreise orientieren sich an denen des vergangenen Jahres. Als Grüne-Gockel-Gemeinde handelt die Kirchengemeinde nachhaltig, deshalb werden die Russischen Eier to go daher in einer umweltfreundlichen Verpackung verkauft.

Ein Hygieneschutzkonzept wie im Vorjahr muss nicht eingehalten werden. Es empfiehlt sich aber, auf den Eigenschutz zu achten. Daher wird auch die bewährte Einbahnstraßenregelung beibehalten, das heißt es geht zum Haupteingang ins Lutherhaus rein und zum Seiteneingang mit Russischen Eiern und Kuchen wieder raus nach Hause. zg/md