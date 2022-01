„Abenteuer Pubertät - So peinlich kommen wir nicht mehr zusammen“. Darüber kann der Kabarettist Matthias Jung ein sprichwörtliches Lied singen. Am Samstag, 22. Januar 2022, 20 Uhr, berichtet er den Besuchenden im Kulturhaus Pumpwerk mit seinem Programm darüber.

Wer kennt es nicht: Wer hat keine Teenager in der Pubertät? Wer war nicht selbst mal in dieser Lebensphase? Diejenigen kennen hitzige Diskussionen über Schule, Zimmer aufräumen, im Haushalt helfen. Wissen, dass WhatsApp überlebenswichtig ist und Hygiene überschätzt wird. Jedenfalls aus der Sicht der Teenager. Man muss lernen loszulassen! Am liebsten wohl die Kreditkarte. Es „hormoniert“ prächtig bei der Jugend, aber chillt mal Eltern - Matthias Jung kommt zur Hilfe!

Coach und Bestsellerautor

Matthias Jung ist Diplom-Pädagoge, Familien- und Pubertätscoach sowie Spiegel-Bestsellerautor. Er nimmt seine Zuschauer mit auf eine Reise in die Welt der Teenager. Matthias Jung gibt wissenschaftliche Einblicke in die Verhaltensweisen und Gehirne der Teenies und hat hilfreiche sowie humorvolle Tipps und Tricks im Gepäck.

Das ist echte Spaßpädagogik für die ganze Familie. Eine einzigartige Mischung aus Sachverstand und Humor, faktenreich und äußerst unterhaltsam. Nah an den Eltern! Nah am Alltag! Nah an der Pubertät!

Eine Teilnahme an der Veranstaltung im Kulturhaus Pumpwerk ist nur unter Beachtung der aktuellen Regeln der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg möglich.

Karten zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 16 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/2 11 90, im Kartenshop der Schwetzinger Zeitung, den Morgenforen des Mannheimer Morgens oder telefonisch beim Pumpwerk unter 06205/92 26 25. zg