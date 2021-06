Es ist einfacher als man denkt

Insektensterben, Klimaerwärmung, heiß-trockene Sommer: Diese Entwicklung schreckt auch in Hockenheim viele Menschen auf. Dagegen kann mit dem eigenen Garten etwas gemacht werden. Wie das funktioniert, weiß der erfahrene Gartengestalter Dr. Joachim Hegmann. Er gibt dafür in seinem Online-Vortrag „Naturfreundliche Gartengestaltung im Zeichen der Klimaerwärmung“ Tipps. Die Lokale Agenda 21 lädt am Donnerstag, 10. Juni, von 20 bis 21.30 Uhr, alle interessierten Bürger dazu ein.

Mehr Blüten im Garten, mehr Samen und Beeren, weniger Rasen oder gar Schotter, naturnahe Hecken, Wasserstellen, Nistmöglichkeiten für Tiere und vieles mehr sind wichtige Bausteine im Naturgarten. Diese naturnahe Umgestaltung und die Pflege solcher Gärten benötigt viel weniger Aufwand und Zeit, als die meisten denken. Sie lohnt sich aber und ist ein aktiver Beitrag gegen die Erderwärmung.

Für die Teilnahme am Online-Vortrag ist bis 9. Juni eine Anmeldung erforderlich bei Elke Schollenberger unter der E-Mail-Adresse e.schollenberger@hockenheim.de. Die angemeldeten Teilnehmer erhalten einen Link mit Zugangsdaten per E-Mail. zg