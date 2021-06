Es ist viel mehr als nur ein Aufsatz

Hockenheim. Es ist so weit – kaum ist in Baden-Württemberg wieder der Präsenz-unterricht angeordnet, beginnen auch schon am Dienstag, 8. Juni, die schriftlichen Haupt-, Werkreal- und Realschulabschlussprüfungen. Gut 44 000 Schülerinnen und Schüler nehmen an der Realschulabschlussprüfung teil, die an Real- und Gemeinschaftsschulen sowie an SBBZ mit dem Bildungsgang Realschule, an Waldorf- und an Abendrealschulen abgelegt werden kann. Ungefähr 6000 Prüflinge stehen vor ihrem Werkrealschulexamen.

AdUnit urban-intext1

An der Hockenheimer Theodor-Heuss-Realschule (THRS) gehen 124 Mädchen und Jungen ihre Prüfung an. Neben dem Realschulabschluss, den 103 Prüflinge anstreben, wollen 21 Schüler den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 erwerben, um entweder ins Berufsleben einzusteigen oder unter gewissen Leistungsvoraussetzungen an weiterführende Schulen zu wechseln oder vor Ort den Realschulabschluss draufzusatteln, wie Konrektor Robin Pitsch auf Nachfrage mitteilt.

Abstand zwischen den Tischen

Corona-Vorkehrungen werden in der THRS getroffen, diese besagen, dass ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss. Dies ist in den Klassenzimmern des Schulgebäudes möglich. „Eine Sporthalle nutzen wir nicht, da hier der Aufwand, diese punktuell prüfungsgerecht herzurichten, nicht abbildbar wäre“, erklärt Pitsch. Auch formal bestehe keine Testpflicht für die Prüflinge. „Negativ Getestete (auch durch ein Testzentrum) schreiben die Prüfung dann in einem separaten Raum“, erläutert Robin Pitsch die Trennung zwischen Getesteten und Nicht-Getesteten. Weiter erklärt der Konrektor: „Diese Regelung, samt der Herstellung des Abstands, führt in Summe dazu, dass wir pro Prüfungsklasse drei Räume bereitstellen müssen – ebenso entsprechend auch jeweils zwei Aufsichten pro Zimmer. Nahezu alle Lehrkräfte und ein Großteil der Räume sind damit in die Prüfungsdurchführung eingebunden, weshalb an den Prüfungstagen für alle anderen Klassen kein Unterricht stattfinden kann.“

„Es stimmt, dass dieses Jahr ein besonderes Jahr ist, insbesondere was die Prüfungen angeht. Im gesamten Sekundarschulbereich – also auch bei uns in der Realschule – werden ganz neue Prüfungsformate in den Fächern eingeführt“, so Pitsch. So besteht die Deutschprüfung nicht mehr aus einem großen Prüfungsaufsatz, sondern aus mehreren Bausteinen, etwa dem Lesen eines Sachtextes. Zu diesem müssen die Schüler Fragen zum Textverständnis, Grammatik, Rechtschreibung und zur Sprachbetrachtung beantworten. Außerdem steht das Schreiben einer kreativen Textsorte zur Lektüre – in diesem Jahr: „Der Sonne nach“ von Gabriele Clima – im Fokus. Überdies das Anfertigen eines Prüfungsaufsatzes aus dem Bereich Textbeschreibung oder Interpretation eines lyrischen beziehungsweise prosaischen Textes. Auch eine Erörterung oder Argumentation inklusive Informationsentnahme aus einer vorliegenden Quelle ist möglich.

AdUnit urban-intext2

Mit der Prüfung des Wahlpflichtfachs – Technik, Französisch oder Alltagskultur, Ernährung, Soziales (AES) – kommt für alle Realschulprüflinge neben einer schriftlichen Prüfung zudem eine praktische hinzu. Diese lief bereits dezentral im Vorfeld – teilweise noch vor Ostern – vergleichsweise reibungslos ab. „Weil gerade auch die praktischen Prüfungen in den Wahlpflichtfächern zum ersten Mal und noch dazu in Corona-Zeiten zwischen Wechsel- und Fernunterricht stattfanden, war das für alle Beteiligten eine enorme, auch psychische Herausforderung und Belastung“, schildert Robin Pitsch die Situation für seine Schülerinnen und Schüler aus der Region Hockenheim.

Erhöhtes Pensum und Engagement

Gerade in der Prüfungsvorbereitung hätten viele Kollegen ein erhöhtes Pensum und Engagement gezeigt und weit über ihrem Deputat gearbeitet, so Pitsch. Zusätzliche Präsenztermine oder Onlineunterricht wurden angeboten oder die Prüflinge in den Ferien mit Wiederholungs- und Crashkursen vorbereitet. Dieses über das übliche Maß gehende Engagement nehme man „da draußen in der Corona-Welt nicht genug wahr, oft würden nur Mängel aufgezeigt, für die die Schulen und Lehrkräfte vor Ort qua System gar nicht immer etwas können“, so der Konrektor. „Da muss man auch mal ein großes Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen sagen“, so Pitsch und fügt hinzu: „Unseren Prüflingen wünschen wir nur das Beste, viel Erfolg und während der Prüfung einen kühlen Kopf: ,Ihr schafft das schon. Wir sind auf eurer Seite!’“

AdUnit urban-intext3

Am Donnerstag, 10. Juni, geht es für die Prüflinge dann mit Mathematik weiter. Die schriftliche Prüfung besteht aus zwei Pflichtteilen und einem Wahlteil. Die Aufgaben des ersten Pflichtteils sind ohne Hilfsmittel (wissenschaftlicher Taschenrechner und Formelsammlung) zu lösen.

AdUnit urban-intext4

Die Prüfung in der Pflichtfremdsprache findet in Englisch oder Französisch statt – Englisch am Dienstag, 15. Juni, Französisch am Mittwoch, 16. Juni. Diese Prüfungen beinhalten textorientierte sowie kontextbezogene Aufgaben zum Wortschatz und zu grammatischen Strukturen, Aufgaben zur themengebundenen Sprachproduktion sowie Aufgaben zur Anwendung von Arbeitstechniken. Neu ist der Teil „Hörverstehen“, der die ersten 30 Minuten ausmacht. In die Prüfungsleistung wird auch das Ergebnis der Kommunikationsprüfung, die im März abgelegt wurde, einbezogen. Den Abschluss bildet das Wahlpflichtfach am Freitag, 18. Juni. Mündliche Prüfungen sind dann von Anfang bis Mitte Juli.