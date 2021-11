Evangelische Gemeinde: Aufakt zur Aktion Brot für die Welt

Hockenheim. Die evangelische Kirchengemeinde lädt am ersten Advent, 28. November, um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Kirche ein. Mit dem ersten Advent startet auch die Spendenaktion für Brot für die Welt. Dieses Jahr unterstützt die Kirchengemeinde mit den ihr anvertrauten Spenden ein Projekt in Bangladesch. Dort werden besonders arme Familien in der Küstenregion bei der Anpassung an den Klimawandel unterstützt. Die Konfirmanden der Gruppe K 14.3 und Pfarrer Michael Dahlinger werden den Gottesdienst gestalten und das Projekt näher vorstellen. Im vergangenen Jahr wurden über die Kirchengemeinde Hockenheim 13 653 Euro an Brot für die Welt gespendet. zg/md

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1