Evangelische Gemeinschaft: Treffen sind wieder möglich

Region. Die Evangelische Gemeinschaft beendet ihre Kinderbastelaktion „Erlebnisse für zu Hause“. Über den Zeitraum von neun Wochen erhielten die teilnehmenden Kinder jede Woche eine neue Bastelidee samt Bastelanleitung mit dem entsprechenden Material. Die Teilnehmerzahl wuchs stetig an, am Ende wurden wöchentlich 110 Bastelmappen gepackt und mit dem Fahrrad in Hockenheim, Alt- und Neulußheim sowie Reilingen verteilt.

Nachdem sich die Corona-Situation entspannt hat und es wieder mehr Angebote und Möglichkeiten für die Kinder in der Region gibt, entschlossen sich die Verantwortlichen, die Aktion zu beenden.

„Die Aktion war ein voller Erfolg. Wir sind froh und dankbar, dass wir die Kinder auf diesem Weg während des Lockdowns ermutigen und ihnen etwas Abwechslung bringen konnten“, resümiert Jugendreferent Jonas Schulz.

Die Kinder- und Jugendkreise der Evangelischen Gemeinschaft sind wieder am Start. So treffen sich die „Jesus-Kids“ (10 bis 13 Jahre) immer dienstags um 16.30 Uhr und die „Biker“-Kinderstunde (6 bis 10 Jahre) mittwochs ab 16 Uhr in der Luisenstraße 13 in Hockenheim. zg

